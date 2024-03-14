Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО

15 марта 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Подростковая банда мигрантов избивает детей в ХМАО, снимая все на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростковой бандой мигрантов других детей в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Нижневартовска дети, предположительно, мигрантов, избивают других детей и снимают это на видео», — написано в telegram-канале ведомства. По имеющимся у СК данным, администрацией школы мер не предпринимается. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковой банде мигрантов. Они уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростковой бандой мигрантов других детей в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Нижневартовска дети, предположительно, мигрантов, избивают других детей и снимают это на видео», — написано в telegram-канале ведомства. По имеющимся у СК данным, администрацией школы мер не предпринимается. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковой банде мигрантов. Они уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников.