Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростковой бандой мигрантов других детей в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Нижневартовска дети, предположительно, мигрантов, избивают других детей и снимают это на видео», — написано в telegram-канале ведомства.
По имеющимся у СК данным, администрацией школы мер не предпринимается. По данному факту проводится доследственная проверка.
Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковой банде мигрантов. Они уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников.
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