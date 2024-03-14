14 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Подростковая банда мигрантов избивает детей в ХМАО, снимая все на видео Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростковой бандой мигрантов других детей в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Нижневартовска дети, предположительно, мигрантов, избивают других детей и снимают это на видео», — написано в telegram-канале ведомства.

По имеющимся у СК данным, администрацией школы мер не предпринимается. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковой банде мигрантов. Они уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростковой бандой мигрантов других детей в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Нижневартовска дети, предположительно, мигрантов, избивают других детей и снимают это на видео», — написано в telegram-канале ведомства. По имеющимся у СК данным, администрацией школы мер не предпринимается. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковой банде мигрантов. Они уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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