Спрос на услуги пластических хирургов в ХМАО сильно возрос

22 марта 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Сургутские пластические хирурги работают в «конвейерном режиме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургутские врачи рассказали, что в ХМАО сильно вырос спрос на специалистов, которые занимаются увеличением груди. По их информации, количество операций увеличилось примерно на 20%, из-за чего пластические хирурги работают в «конвейерном режиме». «Два хирурга, которые приезжают на операции в Сургут раз в месяц из других городов, не успевают проводить операции всем желающим. Девушки и женщины ждут своей очереди к специалистам по несколько месяцев. Количество пластических операций в 2023 году по сравнению с 2022 увеличилось где-то на 20%», — цитирует свой источник «Вестник Сургутского района». На фоне такого спроса и значительного роста цен на материалы, стоимость услуг скоро поднимется. Отмечается, что, несмотря на популярность процедуры увеличения груди, востребованными являются и другие операции, а соответственно увеличение цен коснется и их. Мошенница из Омска выманила у жителя поселка Федоровский в Сургутском районе через соцсети 800 тысяч рублей. Вырученные деньги девушка потратила на пластические операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутские врачи рассказали, что в ХМАО сильно вырос спрос на специалистов, которые занимаются увеличением груди. По их информации, количество операций увеличилось примерно на 20%, из-за чего пластические хирурги работают в «конвейерном режиме». «Два хирурга, которые приезжают на операции в Сургут раз в месяц из других городов, не успевают проводить операции всем желающим. Девушки и женщины ждут своей очереди к специалистам по несколько месяцев. Количество пластических операций в 2023 году по сравнению с 2022 увеличилось где-то на 20%», — цитирует свой источник «Вестник Сургутского района». На фоне такого спроса и значительного роста цен на материалы, стоимость услуг скоро поднимется. Отмечается, что, несмотря на популярность процедуры увеличения груди, востребованными являются и другие операции, а соответственно увеличение цен коснется и их. Мошенница из Омска выманила у жителя поселка Федоровский в Сургутском районе через соцсети 800 тысяч рублей. Вырученные деньги девушка потратила на пластические операции.