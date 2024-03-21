Спрос на услуги пластических хирургов в ХМАО сильно возрос

Сургутские врачи рассказали, что в ХМАО сильно вырос спрос на специалистов, которые занимаются увеличением груди. По их информации, количество операций увеличилось примерно на 20%, из-за чего пластические хирурги работают в «конвейерном режиме».
«Два хирурга, которые приезжают на операции в Сургут раз в месяц из других городов, не успевают проводить операции всем желающим. Девушки и женщины ждут своей очереди к специалистам по несколько месяцев. Количество пластических операций в 2023 году по сравнению с 2022 увеличилось где-то на 20%», — цитирует свой источник «Вестник Сургутского района».
На фоне такого спроса и значительного роста цен на материалы, стоимость услуг скоро поднимется. Отмечается, что, несмотря на популярность процедуры увеличения груди, востребованными являются и другие операции, а соответственно увеличение цен коснется и их.
Мошенница из Омска выманила у жителя поселка Федоровский в Сургутском районе через соцсети 800 тысяч рублей. Вырученные деньги девушка потратила на пластические операции.
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