21 марта 2024

Спрос на услуги пластических хирургов в ХМАО сильно возрос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, медицинское оборудование, медицина, врач, больница, хирург, медик, медицинская одежда, хирургическая операция
Сургутские пластические хирурги работают в «конвейерном режиме» Фото:

Сургутские врачи рассказали, что в ХМАО сильно вырос спрос на специалистов, которые занимаются увеличением груди. По их информации, количество операций увеличилось примерно на 20%, из-за чего пластические хирурги работают в «конвейерном режиме».

«Два хирурга, которые приезжают на операции в Сургут раз в месяц из других городов, не успевают проводить операции всем желающим. Девушки и женщины ждут своей очереди к специалистам по несколько месяцев. Количество пластических операций в 2023 году по сравнению с 2022 увеличилось где-то на 20%», — цитирует свой источник «Вестник Сургутского района».

На фоне такого спроса и значительного роста цен на материалы, стоимость услуг скоро поднимется. Отмечается, что, несмотря на популярность процедуры увеличения груди, востребованными являются и другие операции, а соответственно увеличение цен коснется и их.

Мошенница из Омска выманила у жителя поселка Федоровский в Сургутском районе через соцсети 800 тысяч рублей. Вырученные деньги девушка потратила на пластические операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутские врачи рассказали, что в ХМАО сильно вырос спрос на специалистов, которые занимаются увеличением груди. По их информации, количество операций увеличилось примерно на 20%, из-за чего пластические хирурги работают в «конвейерном режиме». «Два хирурга, которые приезжают на операции в Сургут раз в месяц из других городов, не успевают проводить операции всем желающим. Девушки и женщины ждут своей очереди к специалистам по несколько месяцев. Количество пластических операций в 2023 году по сравнению с 2022 увеличилось где-то на 20%», — цитирует свой источник «Вестник Сургутского района». На фоне такого спроса и значительного роста цен на материалы, стоимость услуг скоро поднимется. Отмечается, что, несмотря на популярность процедуры увеличения груди, востребованными являются и другие операции, а соответственно увеличение цен коснется и их. Мошенница из Омска выманила у жителя поселка Федоровский в Сургутском районе через соцсети 800 тысяч рублей. Вырученные деньги девушка потратила на пластические операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...