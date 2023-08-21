Мошенница выманила у жителя ХМАО почти 1 млн и сделала себе пластические операции

Мошенница из Омска выманила у жителя поселка Федоровский в Сургутском районе через соцсети 800 тысяч рублей. Вырученные деньги девушка потратила на пластические операции.
«Аферистка пояснила, что просматривала ролики о том, как девушки делятся опытом получения денежных средств от мужчин, и решила воспользоваться их советами. С помощью фотографий моделей, она создала в соцсетях фиктивные страницы. Вскоре ей написал потерпевший и она начала общение с ним ради заработка. Полученные деньги омичка потратила на пластические операции», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Девушка пропала, когда у югорчанина закончились деньги. Полицейские нашли ее и задержали. Мошенницей оказалась 21-летняя омичка. Силовики возбудили уголовное дело.
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