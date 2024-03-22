Песков прокомментировал возможный состав нового правительства

Песков: Путин пока набирает команду нового правительства
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Путин поступает со своими полномочиями так, как считает лучше, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин на данный момент реализует свои полномочия так, как считает лучше. Пока он набирает команду, которая сформирует новое правительство после прошедших выборов президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент реализует полномочия так, как считает лучше», — передает РИА Новости слова Пескова. Он добавил, что Путин набирает команду.

На выборах президента России Владимир Путин одержал победу с результатом в 87%. Они проходили с 15 по 17 марта. Позже глава РФ поблагодарил россиян за ответственность на мероприятии. Он также подчеркнул, что каждый их голос имеет значение.

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Президент РФ Владимир Путин на данный момент реализует свои полномочия так, как считает лучше. Пока он набирает команду, которая сформирует новое правительство после прошедших выборов президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент реализует полномочия так, как считает лучше», — передает РИА Новости слова Пескова. Он добавил, что Путин набирает команду. На выборах президента России Владимир Путин одержал победу с результатом в 87%. Они проходили с 15 по 17 марта. Позже глава РФ поблагодарил россиян за ответственность на мероприятии. Он также подчеркнул, что каждый их голос имеет значение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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