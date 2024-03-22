Песков прокомментировал возможный состав нового правительства

Президент РФ Владимир Путин на данный момент реализует свои полномочия так, как считает лучше. Пока он набирает команду, которая сформирует новое правительство после прошедших выборов президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент реализует полномочия так, как считает лучше», — передает РИА Новости слова Пескова. Он добавил, что Путин набирает команду.
На выборах президента России Владимир Путин одержал победу с результатом в 87%. Они проходили с 15 по 17 марта. Позже глава РФ поблагодарил россиян за ответственность на мероприятии. Он также подчеркнул, что каждый их голос имеет значение.
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