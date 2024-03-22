Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска прикрыл российских бойцов с воздуха в зоне СВО. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, установка круглосуточно отражает атаки противника.
«Обнаружив вражеские воздушные цели, расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты. Расчеты ЗРК „Тор-М2“ круглосуточно прикрывают российские подразделения от атак с воздуха», — сообщили в военном ведомстве.
Работа комплекса позволила наземным силам продолжить безопасное продвижение. За счет точности «Тора» один боекомплект способен ликвидировать до восьми воздушных целей противника. Применяемые в машине технологии позволяют радиолокационной станции обнаружения блокировать возможность поражения своих летательных аппаратов.
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