Расчеты ЗРК «Тор-М2» ведут круглосуточное дежурство на боевом посту Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска прикрыл российских бойцов с воздуха в зоне СВО. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, установка круглосуточно отражает атаки противника.

«Обнаружив вражеские воздушные цели, расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты. Расчеты ЗРК „Тор-М2“ круглосуточно прикрывают российские подразделения от атак с воздуха», — сообщили в военном ведомстве.

Работа комплекса позволила наземным силам продолжить безопасное продвижение. За счет точности «Тора» один боекомплект способен ликвидировать до восьми воздушных целей противника. Применяемые в машине технологии позволяют радиолокационной станции обнаружения блокировать возможность поражения своих летательных аппаратов.