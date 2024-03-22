На фронте «Тор» с челябинским двигателем прикрыл бойцов с воздуха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, зрк, пво, тор-м2, сбойка,  stock
Расчеты ЗРК «Тор-М2» ведут круглосуточное дежурство на боевом посту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска прикрыл российских бойцов с воздуха в зоне СВО. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, установка круглосуточно отражает атаки противника.

«Обнаружив вражеские воздушные цели, расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты. Расчеты ЗРК „Тор-М2“ круглосуточно прикрывают российские подразделения от атак с воздуха», — сообщили в военном ведомстве.

Работа комплекса позволила наземным силам продолжить безопасное продвижение. За счет точности «Тора» один боекомплект способен ликвидировать до восьми воздушных целей противника. Применяемые в машине технологии позволяют радиолокационной станции обнаружения блокировать возможность поражения своих летательных аппаратов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска прикрыл российских бойцов с воздуха в зоне СВО. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, установка круглосуточно отражает атаки противника. «Обнаружив вражеские воздушные цели, расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты. Расчеты ЗРК „Тор-М2“ круглосуточно прикрывают российские подразделения от атак с воздуха», — сообщили в военном ведомстве. Работа комплекса позволила наземным силам продолжить безопасное продвижение. За счет точности «Тора» один боекомплект способен ликвидировать до восьми воздушных целей противника. Применяемые в машине технологии позволяют радиолокационной станции обнаружения блокировать возможность поражения своих летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...