Путин подписал указ о посуточной аренде квартир в многоквартирных домах

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Сдавать квартиру можно будет только в том случае, если соблюдены права и законные интересы соседей Фото:

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Жилищном кодексе РФ о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме. Теперь она должна будет не нарушать права соседей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды… При условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей», — говорится в документе. Он опубликован 23 марта.

Сдать квартиру можно в случае, если будут соблюдены права и интересы соседей и правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников, включая коммунальные услуги. Если предоставление жилья нарушает права соседей, то они вправе обратиться в суд.

Предложение узаконить посуточную аренду жилья с условием соблюдения интересов соседей было внесено в Госдуму РФ в сентябре 2023 года. Документ должен позволить обеспечить баланс интересов всех сторон данных отношений, отмечали авторы инициативы.

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Президент России Владимир Путин подписал изменения в Жилищном кодексе РФ о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме. Теперь она должна будет не нарушать права соседей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды… При условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей», — говорится в документе. Он опубликован 23 марта. Сдать квартиру можно в случае, если будут соблюдены права и интересы соседей и правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников, включая коммунальные услуги. Если предоставление жилья нарушает права соседей, то они вправе обратиться в суд. Предложение узаконить посуточную аренду жилья с условием соблюдения интересов соседей было внесено в Госдуму РФ в сентябре 2023 года. Документ должен позволить обеспечить баланс интересов всех сторон данных отношений, отмечали авторы инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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