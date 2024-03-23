Путин подписал указ о посуточной аренде квартир в многоквартирных домах

23 марта 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Сдавать квартиру можно будет только в том случае, если соблюдены права и законные интересы соседей Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал изменения в Жилищном кодексе РФ о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме. Теперь она должна будет не нарушать права соседей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды… При условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей», — говорится в документе. Он опубликован 23 марта. Сдать квартиру можно в случае, если будут соблюдены права и интересы соседей и правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников, включая коммунальные услуги. Если предоставление жилья нарушает права соседей, то они вправе обратиться в суд. Предложение узаконить посуточную аренду жилья с условием соблюдения интересов соседей было внесено в Госдуму РФ в сентябре 2023 года. Документ должен позволить обеспечить баланс интересов всех сторон данных отношений, отмечали авторы инициативы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Жилищном кодексе РФ о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме. Теперь она должна будет не нарушать права соседей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды… При условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей», — говорится в документе. Он опубликован 23 марта. Сдать квартиру можно в случае, если будут соблюдены права и интересы соседей и правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников, включая коммунальные услуги. Если предоставление жилья нарушает права соседей, то они вправе обратиться в суд. Предложение узаконить посуточную аренду жилья с условием соблюдения интересов соседей было внесено в Госдуму РФ в сентябре 2023 года. Документ должен позволить обеспечить баланс интересов всех сторон данных отношений, отмечали авторы инициативы.