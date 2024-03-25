РИА Новости: в РФ могут ужесточить контроль над мигрантами после теракта

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
После теракта в «Крокус Сити Холле» в правительстве РФ хотят усилить контроль за миграционным законодательством, передает РИАН Фото:
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Работу по контролю за мигрантами в России могут усилить после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.

«Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. <…> Видимо, трагедия в „Крокусе“ повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — передают журналисты агентства, со ссылкой на свой источник из министерства. Отмечается, что планируется усилить контроль в целом за соблюдением миграционного законодательства.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение с оружием и начали массово расстреливать людей. По горячим следам были задержаны все подозреваемые. Они оказались иностранцами. В настоящий момент они находятся в СИЗО и им грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU собрало всю известную информацию о предполагаемых террористах.

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Работу по контролю за мигрантами в России могут усилить после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ. «Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. <…> Видимо, трагедия в „Крокусе“ повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — передают журналисты агентства, со ссылкой на свой источник из министерства. Отмечается, что планируется усилить контроль в целом за соблюдением миграционного законодательства. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение с оружием и начали массово расстреливать людей. По горячим следам были задержаны все подозреваемые. Они оказались иностранцами. В настоящий момент они находятся в СИЗО и им грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU собрало всю известную информацию о предполагаемых террористах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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