РИА Новости: в РФ могут ужесточить контроль над мигрантами после теракта

Работу по контролю за мигрантами в России могут усилить после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.
«Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. <…> Видимо, трагедия в „Крокусе“ повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — передают журналисты агентства, со ссылкой на свой источник из министерства. Отмечается, что планируется усилить контроль в целом за соблюдением миграционного законодательства.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение с оружием и начали массово расстреливать людей. По горячим следам были задержаны все подозреваемые. Они оказались иностранцами. В настоящий момент они находятся в СИЗО и им грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU собрало всю известную информацию о предполагаемых террористах.
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