Челябинский министр объяснил, как противостоять вербовщикам украинских спецслужб

Глава челябинского минобра Литке предложил сообщать учителям о вербовке СБУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, телефон, смартфон, отражение, мобилизация
После нападения на «Крокус Сити Холл» в интернете активно склоняют подростков к участию в терактах Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

При попытках принуждения к участию в терактах или деструктивных акциях детям следует обращаться к классному руководителю, а их родителям — к администрации образовательных учреждений. Об этом заявил 25 марта журналистам министр образования Челябинской области Виталий Литке.

«После известных событий у нас активно формируются различные негативные контексты в интернет-пространстве. Если в том или ином виде родитель увидел, что существует какой-то деструктивный контент, в который вовлекается его ребенок, то нужно обратиться в администрацию школы, колледжа или техникума. И с ними уже конкретно обсудить, что происходит», — сказал Литке.

По его словам, после этого с ребенком уже начнут работать компетентные органы «в пределах тем проблем, которые будут выявлены». Но не для того, чтобы принять некие карательные меры, а «чтобы позиционировать, что происходит у нас и в мире, и чтобы ребенок тоже это понимал».

Ранее о попытках психологической обработки школьников Челябинска, Перми, Екатеринбурга, а также других крупных городов РФ после террористической атаки в московском «Крокус Сити Холле» сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, киевский режим таким образом вербует потенциальных террористов. Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт, обещая деньги, наркотики, алкоголь или запугивают шантажом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При попытках принуждения к участию в терактах или деструктивных акциях детям следует обращаться к классному руководителю, а их родителям — к администрации образовательных учреждений. Об этом заявил 25 марта журналистам министр образования Челябинской области Виталий Литке. «После известных событий у нас активно формируются различные негативные контексты в интернет-пространстве. Если в том или ином виде родитель увидел, что существует какой-то деструктивный контент, в который вовлекается его ребенок, то нужно обратиться в администрацию школы, колледжа или техникума. И с ними уже конкретно обсудить, что происходит», — сказал Литке. По его словам, после этого с ребенком уже начнут работать компетентные органы «в пределах тем проблем, которые будут выявлены». Но не для того, чтобы принять некие карательные меры, а «чтобы позиционировать, что происходит у нас и в мире, и чтобы ребенок тоже это понимал». Ранее о попытках психологической обработки школьников Челябинска, Перми, Екатеринбурга, а также других крупных городов РФ после террористической атаки в московском «Крокус Сити Холле» сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, киевский режим таким образом вербует потенциальных террористов. Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт, обещая деньги, наркотики, алкоголь или запугивают шантажом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...