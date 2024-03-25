Челябинский министр объяснил, как противостоять вербовщикам украинских спецслужб

Глава челябинского минобра Литке предложил сообщать учителям о вербовке СБУ

25 марта 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

После нападения на «Крокус Сити Холл» в интернете активно склоняют подростков к участию в терактах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» При попытках принуждения к участию в терактах или деструктивных акциях детям следует обращаться к классному руководителю, а их родителям — к администрации образовательных учреждений. Об этом заявил 25 марта журналистам министр образования Челябинской области Виталий Литке. «После известных событий у нас активно формируются различные негативные контексты в интернет-пространстве. Если в том или ином виде родитель увидел, что существует какой-то деструктивный контент, в который вовлекается его ребенок, то нужно обратиться в администрацию школы, колледжа или техникума. И с ними уже конкретно обсудить, что происходит», — сказал Литке. По его словам, после этого с ребенком уже начнут работать компетентные органы «в пределах тем проблем, которые будут выявлены». Но не для того, чтобы принять некие карательные меры, а «чтобы позиционировать, что происходит у нас и в мире, и чтобы ребенок тоже это понимал». Ранее о попытках психологической обработки школьников Челябинска, Перми, Екатеринбурга, а также других крупных городов РФ после террористической атаки в московском «Крокус Сити Холле» сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, киевский режим таким образом вербует потенциальных террористов. Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт, обещая деньги, наркотики, алкоголь или запугивают шантажом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При попытках принуждения к участию в терактах или деструктивных акциях детям следует обращаться к классному руководителю, а их родителям — к администрации образовательных учреждений. Об этом заявил 25 марта журналистам министр образования Челябинской области Виталий Литке. «После известных событий у нас активно формируются различные негативные контексты в интернет-пространстве. Если в том или ином виде родитель увидел, что существует какой-то деструктивный контент, в который вовлекается его ребенок, то нужно обратиться в администрацию школы, колледжа или техникума. И с ними уже конкретно обсудить, что происходит», — сказал Литке. По его словам, после этого с ребенком уже начнут работать компетентные органы «в пределах тем проблем, которые будут выявлены». Но не для того, чтобы принять некие карательные меры, а «чтобы позиционировать, что происходит у нас и в мире, и чтобы ребенок тоже это понимал». Ранее о попытках психологической обработки школьников Челябинска, Перми, Екатеринбурга, а также других крупных городов РФ после террористической атаки в московском «Крокус Сити Холле» сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, киевский режим таким образом вербует потенциальных террористов. Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт, обещая деньги, наркотики, алкоголь или запугивают шантажом.