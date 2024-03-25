В ХМАО тюменский бизнесмен попался на приеме на работу нелегальных мигрантов

Бизнесмен из Тюмени организовал в ХМАО незаконную миграцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО бизнесмен из Тюмени принимал на работу выходцев из ближнего зарубежья без оформления необходимых документов. Об этом сообщает официальный канал полиции России «МВД Медиа».

«Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. В отношении семи нелегалов составлены административные материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, еще пятеро привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Решается вопрос о выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что в сообщении идет речь о предпринимателе из Тюмени. «Он работает на территории Октябрьского района [ХМАО]. Его организация занимается строительством газопроводов, отоплением, вентиляцией и другими подобными работами», — рассказал источник агентству.