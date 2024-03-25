Из-за гололеда в Нижневартовске возросло количество травм

Самые распространенные повреждения, которые получают вартовчане при падении из-за гололеда — переломы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За прошлую неделю в Нижневартовске (ХМАО) более чем на 10% увеличилось количество обращений в травмпункт. В городской поликлинике объяснили, что это связано с сильным гололедом на улицах.

«За неделю с 11 по 17 марта в травмпункт поликлиники обратились 344 человека с различными травмами. За прошлую неделю с 18 по 24 числа количество обращений составило 380», — рассказали Gorod3466.ru в больнице. Там добавили, что частой причиной обращений являются травмы, полученные в связи с падениями из-за гололеда.

Самые распространенные повреждения — переломы верхних и нижних конечностей. Также люди обращаются с вывихами и ушибами.

В феврале основным поводом для обращения стали бытовые травмы, на втором — производственные, на третьем — укусы животных. Единичными были травмы, полученные в результате ДТП, ожоги и обморожения.