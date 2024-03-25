25 марта 2024

Из-за гололеда в Нижневартовске возросло количество травм

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева, Красноармейская 1-я и Революции. Пермь, гололед, глыба льда, улица революции, нечищеный тротуар
Самые распространенные повреждения, которые получают вартовчане при падении из-за гололеда — переломы Фото:

За прошлую неделю в Нижневартовске (ХМАО) более чем на 10% увеличилось количество обращений в травмпункт. В городской поликлинике объяснили, что это связано с сильным гололедом на улицах.

«За неделю с 11 по 17 марта в травмпункт поликлиники обратились 344 человека с различными травмами. За прошлую неделю с 18 по 24 числа количество обращений составило 380», — рассказали Gorod3466.ru в больнице. Там добавили, что частой причиной обращений являются травмы, полученные в связи с падениями из-за гололеда.

Самые распространенные повреждения — переломы верхних и нижних конечностей. Также люди обращаются с вывихами и ушибами.

В феврале основным поводом для обращения стали бытовые травмы, на втором — производственные, на третьем — укусы животных. Единичными были травмы, полученные в результате ДТП, ожоги и обморожения.

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За прошлую неделю в Нижневартовске (ХМАО) более чем на 10% увеличилось количество обращений в травмпункт. В городской поликлинике объяснили, что это связано с сильным гололедом на улицах. «За неделю с 11 по 17 марта в травмпункт поликлиники обратились 344 человека с различными травмами. За прошлую неделю с 18 по 24 числа количество обращений составило 380», — рассказали Gorod3466.ru в больнице. Там добавили, что частой причиной обращений являются травмы, полученные в связи с падениями из-за гололеда. Самые распространенные повреждения — переломы верхних и нижних конечностей. Также люди обращаются с вывихами и ушибами. В феврале основным поводом для обращения стали бытовые травмы, на втором — производственные, на третьем — укусы животных. Единичными были травмы, полученные в результате ДТП, ожоги и обморожения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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