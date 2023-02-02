В Нижневартовске число травм за неделю выросло на треть

03 февраля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Травматизм в Нижневартовске вырос на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В травмпункте Нижневартовска (ХМАО) врачи отмечают увеличение числа полученных жителями травм. По данным, опубликованным на сайте департамента здравоохранения округа, уровень травматизма вырос почти на 30%. «Почти на треть в сравнении с прошлой неделей возросло количество обращений в поликлинику по поводу травм. Всего за неделю за помощью обратились 343 нижневартовца, 61 из них — в воскресенье, 29 января. В перевязочном кабинете рассказали, что за последнюю неделю января гипс накладывали 90 пациентам», — прокомментировали в ведомстве. По данным департамента, на первом месте по числу травм — бытовые, на втором — производственные, на третьем — укусы животных. «Единичными были травмы, полученные в результате ДТП, ожоги и обморожения. Десять человек госпитализированы в связи с тяжелыми травмами, что вдвое больше, чем за предыдущую неделю. Большую часть травм составляют переломы, вывихи, растяжения верхних и нижних конечностей», — добавили в депздраве. Ранее URA.RU писало о числе травм, полученных на Новый год жителями ХМАО при запуске салютов. В округе за первые два дня нового года пять югорчан пострадали при запуске фейерверков.

В травмпункте Нижневартовска (ХМАО) врачи отмечают увеличение числа полученных жителями травм. По данным, опубликованным на сайте департамента здравоохранения округа, уровень травматизма вырос почти на 30%. «Почти на треть в сравнении с прошлой неделей возросло количество обращений в поликлинику по поводу травм. Всего за неделю за помощью обратились 343 нижневартовца, 61 из них — в воскресенье, 29 января. В перевязочном кабинете рассказали, что за последнюю неделю января гипс накладывали 90 пациентам», — прокомментировали в ведомстве. По данным департамента, на первом месте по числу травм — бытовые, на втором — производственные, на третьем — укусы животных. «Единичными были травмы, полученные в результате ДТП, ожоги и обморожения. Десять человек госпитализированы в связи с тяжелыми травмами, что вдвое больше, чем за предыдущую неделю. Большую часть травм составляют переломы, вывихи, растяжения верхних и нижних конечностей», — добавили в депздраве. Ранее URA.RU писало о числе травм, полученных на Новый год жителями ХМАО при запуске салютов. В округе за первые два дня нового года пять югорчан пострадали при запуске фейерверков.