Суд оставил в СИЗО начальника пермской ИК-29 Ассанова

26 марта 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ассанов пробудет в СИЗО до конца мая Фото: Ташлыкова Анна © URA.RU Пермский краевой суд отклонил жалобу начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова и оставил его в СИЗО. Об этом сообщается в telegram-канале суда. «Дмитрий Ассанов останется в СИЗО до 19 мая», — уточнили в суде. Его апелляционная жалоба была отклонена. Ассанов обвиняется в том, что, будучи начальником ИК-29, он получил взятку в особо крупном размере. Его задержание было снято на видео и размещено в сети. По версии следствия, Ассанов с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года получил в общей сложности более миллиона рублей от одного из предпринимателей за действия, которые входят в его должностные полномочия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский краевой суд отклонил жалобу начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова и оставил его в СИЗО. Об этом сообщается в telegram-канале суда. «Дмитрий Ассанов останется в СИЗО до 19 мая», — уточнили в суде. Его апелляционная жалоба была отклонена. Ассанов обвиняется в том, что, будучи начальником ИК-29, он получил взятку в особо крупном размере. Его задержание было снято на видео и размещено в сети. По версии следствия, Ассанов с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года получил в общей сложности более миллиона рублей от одного из предпринимателей за действия, которые входят в его должностные полномочия.