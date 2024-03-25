Суд оставил в СИЗО начальника пермской ИК-29 Ассанова

Пермский краевой суд отклонил жалобу начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова и оставил его в СИЗО. Об этом сообщается в telegram-канале суда.
«Дмитрий Ассанов останется в СИЗО до 19 мая», — уточнили в суде. Его апелляционная жалоба была отклонена.
Ассанов обвиняется в том, что, будучи начальником ИК-29, он получил взятку в особо крупном размере. Его задержание было снято на видео и размещено в сети. По версии следствия, Ассанов с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года получил в общей сложности более миллиона рублей от одного из предпринимателей за действия, которые входят в его должностные полномочия.
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