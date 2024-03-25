25 марта 2024

Суд оставил в СИЗО начальника пермской ИК-29 Ассанова

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Суд над Дмитрием Ассановым. Начальник ИК-29, исправительная колония № 29. Пермь, дмитрий ассанов
Дмитрий Ассанов пробудет в СИЗО до конца мая Фото:

Пермский краевой суд отклонил жалобу начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова и оставил его в СИЗО. Об этом сообщается в telegram-канале суда.

«Дмитрий Ассанов останется в СИЗО до 19 мая», — уточнили в суде. Его апелляционная жалоба была отклонена.

Ассанов обвиняется в том, что, будучи начальником ИК-29, он получил взятку в особо крупном размере. Его задержание было снято на видео и размещено в сети. По версии следствия, Ассанов с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года получил в общей сложности более миллиона рублей от одного из предпринимателей за действия, которые входят в его должностные полномочия.

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Пермский краевой суд отклонил жалобу начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова и оставил его в СИЗО. Об этом сообщается в telegram-канале суда. «Дмитрий Ассанов останется в СИЗО до 19 мая», — уточнили в суде. Его апелляционная жалоба была отклонена. Ассанов обвиняется в том, что, будучи начальником ИК-29, он получил взятку в особо крупном размере. Его задержание было снято на видео и размещено в сети. По версии следствия, Ассанов с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года получил в общей сложности более миллиона рублей от одного из предпринимателей за действия, которые входят в его должностные полномочия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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