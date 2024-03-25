У нефтяной компании из ХМАО с канадскими корнями за год вдвое упала прибыль

У нефтяной компании «Канбайкал» из Нефтеюганска (ХМАО) в два с лишним раза упала прибыль в 2023 году: со 100 до 40 миллионов рублей. Акции предприятия, по данным системы СБИС, принадлежат канадской фирме CanBaikal Resources Inc. и UNITOIL LIMITED, зарегистрированной на Кипре.
«Чистая прибыль ООО „Канбайкал“ за 2023 год — 41 455 000 рублей. В 2022 году она составляла 105 890 000 рублей», — указано в отчете компании за 2023 год на сайте бухгалтерской финансовой отчетности ФНС России.
Доходы компании за год снизились на 29,1%. Выручка упала с 20 до 14 миллиардов рублей. Предприятие является дочерним обществом НК «Нефтиса». Основная деятельность «Канбайкала» — добыча нефти: предприятие ведет промышленную деятельность на Кулунском и Унтыгейском месторождениях в ХМАО.
URA.RU направило в компанию «Канбайкал» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний «Унтыгейнефть» и «Юрекнефть» из ХМАО. Оба предприятия связаны с канадской нефтяной компанией «Канбайкал резорсез инк.» (CanBaikal Resources Inc.).
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