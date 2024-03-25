25 марта 2024

Мэрия Сургута вместе с образовательным центром «Сириус» запустит проект обучения одаренной молодежи

Одаренная молодежь Сургута примет участие в проекте мэрии и центра «Сириус»
© Служба новостей «URA.RU»
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Одаренная молодежь Сургута примет участие в проекте мэрии и центра «Сириус» Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) совместно с образовательным центром «Сириус» разрабатывает проект по развитию одаренных детей и молодежи города. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута.

«В администрации Сургута ведется работа над проектом соглашения между городом и образовательным центром „Сириус“. Разрабатывается дорожная карта совместных проектов. Это безусловно важная инициатива для развития потенциала одаренных детей и молодежи Сургута», — сообщили в администрации города.

Подготовка соглашения началась еще в 2023 году, после встречи мэра Сургута Андрея Филатова с председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой. Благодаря сотрудничеству с образовательным центром федерального значения администрация города планирует реализовать ряд инновационных проектов в сфере науки и образования.

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Мэрия Сургута (ХМАО) совместно с образовательным центром «Сириус» разрабатывает проект по развитию одаренных детей и молодежи города. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. «В администрации Сургута ведется работа над проектом соглашения между городом и образовательным центром „Сириус“. Разрабатывается дорожная карта совместных проектов. Это безусловно важная инициатива для развития потенциала одаренных детей и молодежи Сургута», — сообщили в администрации города. Подготовка соглашения началась еще в 2023 году, после встречи мэра Сургута Андрея Филатова с председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой. Благодаря сотрудничеству с образовательным центром федерального значения администрация города планирует реализовать ряд инновационных проектов в сфере науки и образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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