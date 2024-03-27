Подозрительно спокойный посетитель «Крокуса» объяснил свое поведение во время теракта

Посетитель «Крокуса» объяснил свое спокойствие во время теракта
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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Во время теракта в «Крокусе» мужчина, спокойное поведение которого попало на камеру, объяснил, что просто не хотел лишний раз наводить панику Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сотрудник строительной фирмы Алексей объяснил, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» сидел спокойно, чтобы трезво оценить сложившуюся ситуацию. Ранее некоторые люди сняли его на видео в концертном зале. Они предположили, что мужчина является сотрудником ФСБ, который якобы сначала контролировал теракт, а позже участвовал в задержании террористов в Брянской области.

«Лишний раз не хотел паниковать, просто сидел, пытался с холодной головой оценить ситуацию», — передает РИА Новости слова Алексея. Также мужчина объяснил, что он занимается материально-техническим обеспечением в строительной фирме, а не является одним из оперативников, которые ловили террористов.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла 22 марта. В результате теракта погибли 140 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из больниц уже выписали 76 пострадавших Среди них есть ребенок.

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Сотрудник строительной фирмы Алексей объяснил, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» сидел спокойно, чтобы трезво оценить сложившуюся ситуацию. Ранее некоторые люди сняли его на видео в концертном зале. Они предположили, что мужчина является сотрудником ФСБ, который якобы сначала контролировал теракт, а позже участвовал в задержании террористов в Брянской области. «Лишний раз не хотел паниковать, просто сидел, пытался с холодной головой оценить ситуацию», — передает РИА Новости слова Алексея. Также мужчина объяснил, что он занимается материально-техническим обеспечением в строительной фирме, а не является одним из оперативников, которые ловили террористов. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла 22 марта. В результате теракта погибли 140 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из больниц уже выписали 76 пострадавших Среди них есть ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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