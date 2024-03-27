Подозрительно спокойный посетитель «Крокуса» объяснил свое поведение во время теракта

Посетитель «Крокуса» объяснил свое спокойствие во время теракта

27 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Во время теракта в «Крокусе» мужчина, спокойное поведение которого попало на камеру, объяснил, что просто не хотел лишний раз наводить панику Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сотрудник строительной фирмы Алексей объяснил, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» сидел спокойно, чтобы трезво оценить сложившуюся ситуацию. Ранее некоторые люди сняли его на видео в концертном зале. Они предположили, что мужчина является сотрудником ФСБ, который якобы сначала контролировал теракт, а позже участвовал в задержании террористов в Брянской области. «Лишний раз не хотел паниковать, просто сидел, пытался с холодной головой оценить ситуацию», — передает РИА Новости слова Алексея. Также мужчина объяснил, что он занимается материально-техническим обеспечением в строительной фирме, а не является одним из оперативников, которые ловили террористов. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла 22 марта. В результате теракта погибли 140 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из больниц уже выписали 76 пострадавших Среди них есть ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник строительной фирмы Алексей объяснил, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» сидел спокойно, чтобы трезво оценить сложившуюся ситуацию. Ранее некоторые люди сняли его на видео в концертном зале. Они предположили, что мужчина является сотрудником ФСБ, который якобы сначала контролировал теракт, а позже участвовал в задержании террористов в Брянской области. «Лишний раз не хотел паниковать, просто сидел, пытался с холодной головой оценить ситуацию», — передает РИА Новости слова Алексея. Также мужчина объяснил, что он занимается материально-техническим обеспечением в строительной фирме, а не является одним из оперативников, которые ловили террористов. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла 22 марта. В результате теракта погибли 140 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из больниц уже выписали 76 пострадавших Среди них есть ребенок.