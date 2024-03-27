«Ростелеком» отключил телефон умершего 6 лет назад абонента после запроса URA.RU

28 марта 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Владелец домашнего телефона умер шесть лет назад (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбурженка не могла отключить домашний телефон от компании «Ростелеком», который зарегистрирован на бывшего мужа, умершего шесть лет назад. Офисы компании закрыты после пандемии коронавируса, а через личный кабинет и горячую линию проблему решить не удавалось. Тогда горожанка на условиях анонимности обратилась за помощью к журналисту URA.RU. В пресс-службу компании был направлен запрос. Проблему удалось оперативно разрешить. «Три месяца не могла отключить домашний телефон. Его на себя регистрировал ныне покойный бывший муж. Все офисы „Ростелекома“ закрыты, поэтому личный визит невозможен. Отключить через личный кабинет нельзя, так как телефон принадлежит мертвому человеку. На горячей линии помогать отказывались. Получался какой-то замкнутый круг», — жаловалась екатеринбурженка. Женщина утверждала, что сотрудник «горячей линии» сказал ей о том, что компания не может отключить телефон, так как он поставлен на охрану. «Специалист „Ростелекома“ отправила меня в ЖЭУ (жилищно-эксплуатационное управление), а там посмеялись надо мной и объяснили, что если бы телефон стоял на охране, то я бы за это отдельно платила. Но никаких дополнительных счетов не было никогда», — посетовала местная жительница. От безысходности екатеринбурженка планировала писать заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру. «Здесь откровенное нарушение прав потребителя. Получается, что я не могу отказаться от ненужной мне услуги, но счета приходят исправно. В итоге замкнутый круг. Куда бы я не обратилась, везде тупик», — возмутилась горожанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком». «Наши специалисты связались с родственницей абонента. Услуга домашней телефонии отключена, задолженность по договору аннулирована. Обратившаяся проинформирована, претензий не имеет», — отметили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка не могла отключить домашний телефон от компании «Ростелеком», который зарегистрирован на бывшего мужа, умершего шесть лет назад. Офисы компании закрыты после пандемии коронавируса, а через личный кабинет и горячую линию проблему решить не удавалось. Тогда горожанка на условиях анонимности обратилась за помощью к журналисту URA.RU. В пресс-службу компании был направлен запрос. Проблему удалось оперативно разрешить. «Три месяца не могла отключить домашний телефон. Его на себя регистрировал ныне покойный бывший муж. Все офисы „Ростелекома“ закрыты, поэтому личный визит невозможен. Отключить через личный кабинет нельзя, так как телефон принадлежит мертвому человеку. На горячей линии помогать отказывались. Получался какой-то замкнутый круг», — жаловалась екатеринбурженка. Женщина утверждала, что сотрудник «горячей линии» сказал ей о том, что компания не может отключить телефон, так как он поставлен на охрану. «Специалист „Ростелекома“ отправила меня в ЖЭУ (жилищно-эксплуатационное управление), а там посмеялись надо мной и объяснили, что если бы телефон стоял на охране, то я бы за это отдельно платила. Но никаких дополнительных счетов не было никогда», — посетовала местная жительница. От безысходности екатеринбурженка планировала писать заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру. «Здесь откровенное нарушение прав потребителя. Получается, что я не могу отказаться от ненужной мне услуги, но счета приходят исправно. В итоге замкнутый круг. Куда бы я не обратилась, везде тупик», — возмутилась горожанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком». «Наши специалисты связались с родственницей абонента. Услуга домашней телефонии отключена, задолженность по договору аннулирована. Обратившаяся проинформирована, претензий не имеет», — отметили в компании.