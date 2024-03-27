Свердловское отделение Российского экологического общества обнаружило нелегальный полигон с грязью и снегом под Первоуральском, отравляющий реку Чусовую. Специалисты уже обратились в прокуратуру, а также в министерства природных ресурсов и ЖКХ, рассказал URA.RU зампредседателя местного отделения РЭО Антон Черноголов.
К свердловским активистам обратились горожане. Они заметили самосвалы, направлявшиеся в сторону полигона. На участке образовались тысячи кубометров грязного снега. «Такие необорудованные полигоны весьма опасны для нашей экологии и могут привести к неблагоприятным экологическим последствиям. Снег сваливается вблизи Чусовой. При таянии снежных масс вся вода попадет в реку. Снег с городских улиц — это не то же самое, что снег из лесов и полей», — пояснил Черноголов. В настоящее время техника продолжает сгружать грязь на свалку.
В январе в Первоуральске уже выявляли несоответствие между объемами снега, которые вывозят с улиц города, и теми, что принимают на спецплощадке для хранения. Через месяц мэр города Игорь Кабец получил от прокуратуры представление о необходимости прекратить нарушение санитарных норм. По данным свердловского РЭО, с того момента ничего не изменилось.
Фото: Свердловское отделение Российского экологического общества
Фото: Свердловское отделение Российского экологического общества
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Свердловское отделение Российского экологического общества обнаружило нелегальный полигон с грязью и снегом под Первоуральском, отравляющий реку Чусовую. Специалисты уже обратились в прокуратуру, а также в министерства природных ресурсов и ЖКХ, рассказал URA.RU зампредседателя местного отделения РЭО Антон Черноголов. К свердловским активистам обратились горожане. Они заметили самосвалы, направлявшиеся в сторону полигона. На участке образовались тысячи кубометров грязного снега. «Такие необорудованные полигоны весьма опасны для нашей экологии и могут привести к неблагоприятным экологическим последствиям. Снег сваливается вблизи Чусовой. При таянии снежных масс вся вода попадет в реку. Снег с городских улиц — это не то же самое, что снег из лесов и полей», — пояснил Черноголов. В настоящее время техника продолжает сгружать грязь на свалку. В январе в Первоуральске уже выявляли несоответствие между объемами снега, которые вывозят с улиц города, и теми, что принимают на спецплощадке для хранения. Через месяц мэр города Игорь Кабец получил от прокуратуры представление о необходимости прекратить нарушение санитарных норм. По данным свердловского РЭО, с того момента ничего не изменилось.