Бойцы на СВО «сразятся» с урожаем свердловских садоводов

Свердловские садоводы сушат урожай яблок для бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть богатого урожая уедет на фронт к бойцам в сушеном виде
Часть богатого урожая уедет на фронт к бойцам в сушеном виде Фото:

Богатым урожаем яблок, случившимся в этом году, уральцы поделятся с бойцами СВО. Об этом URA.RU рассказали в Союзе садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. 

«Этот год подарил нам щедрый урожай яблок, и многие садоводы выразили желание отправить часть фруктов на фронт. Два года назад мы уже делали подобное, тогда нам удалось насушить невероятное количество яблок для наших бойцов на СВО. Нынче люди тоже активно несут свои излишки», — рассказали в союзе. 

В сушке фруктов садоводам помогает местный предприниматель, который предоставил площадку на своем производстве. Всем, кто хочет принять участие в акции, можно приносить урожай по адресу Куйбышева, 78 по вторникам и четвергам с 14 до 18 часов. «Давайте вместе поддержим наших защитников! Уверены, им приятно будет получить такие вкусные и полезные посылки», — призвали садоводы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Богатым урожаем яблок, случившимся в этом году, уральцы поделятся с бойцами СВО. Об этом URA.RU рассказали в Союзе садоводов Екатеринбурга и Свердловской области.  «Этот год подарил нам щедрый урожай яблок, и многие садоводы выразили желание отправить часть фруктов на фронт. Два года назад мы уже делали подобное, тогда нам удалось насушить невероятное количество яблок для наших бойцов на СВО. Нынче люди тоже активно несут свои излишки», — рассказали в союзе.  В сушке фруктов садоводам помогает местный предприниматель, который предоставил площадку на своем производстве. Всем, кто хочет принять участие в акции, можно приносить урожай по адресу Куйбышева, 78 по вторникам и четвергам с 14 до 18 часов. «Давайте вместе поддержим наших защитников! Уверены, им приятно будет получить такие вкусные и полезные посылки», — призвали садоводы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...