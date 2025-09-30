Бойцы на СВО «сразятся» с урожаем свердловских садоводов

Богатым урожаем яблок, случившимся в этом году, уральцы поделятся с бойцами СВО. Об этом URA.RU рассказали в Союзе садоводов Екатеринбурга и Свердловской области.
«Этот год подарил нам щедрый урожай яблок, и многие садоводы выразили желание отправить часть фруктов на фронт. Два года назад мы уже делали подобное, тогда нам удалось насушить невероятное количество яблок для наших бойцов на СВО. Нынче люди тоже активно несут свои излишки», — рассказали в союзе.
В сушке фруктов садоводам помогает местный предприниматель, который предоставил площадку на своем производстве. Всем, кто хочет принять участие в акции, можно приносить урожай по адресу Куйбышева, 78 по вторникам и четвергам с 14 до 18 часов. «Давайте вместе поддержим наших защитников! Уверены, им приятно будет получить такие вкусные и полезные посылки», — призвали садоводы.
