Челябинское заксобрание утвердило три проекта закона, предложенные губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания. Челябинск, заксо, документы, депутаты законодательного собрания, зсо, кресло депутата, депутатское кресло, законодатели, законотворчество
Законопроекты направлены на увеличение выплат детям и участникам СВО Фото:

В Законодательном собрании Челябинской области 28 марта утвердили три законопроекта, которые ранее были предложены губернатором региона Алексеем Текслером для улучшения соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба ЗСО.

«Мы постоянно совершенствуем систему социальной поддержки в регионе. Сейчас вводим новый пакет выплат и других мер поддержки участников СВО и семей, в том числе многодетных», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Все предложенные губернатором меры приняты на сегодняшнем заседании ЗСО.

Ранее URA.RU сообщало, что законопроектом предусмотрена повышенная компенсация за услуги ЖКХ, а также за одежду для школы многодетным семьям региона. Также с 1 июля запланировано увеличение до 14 706 рублей размера ежемесячной выплаты на второго ребенка. Кроме того, в документах предусмотрены расширение списка выплат участникам спецоперации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Законодательном собрании Челябинской области 28 марта утвердили три законопроекта, которые ранее были предложены губернатором региона Алексеем Текслером для улучшения соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба ЗСО. «Мы постоянно совершенствуем систему социальной поддержки в регионе. Сейчас вводим новый пакет выплат и других мер поддержки участников СВО и семей, в том числе многодетных», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Все предложенные губернатором меры приняты на сегодняшнем заседании ЗСО. Ранее URA.RU сообщало, что законопроектом предусмотрена повышенная компенсация за услуги ЖКХ, а также за одежду для школы многодетным семьям региона. Также с 1 июля запланировано увеличение до 14 706 рублей размера ежемесячной выплаты на второго ребенка. Кроме того, в документах предусмотрены расширение списка выплат участникам спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...