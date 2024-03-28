Челябинское заксобрание утвердило три проекта закона, предложенные губернатором

Законопроекты направлены на увеличение выплат детям и участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Законодательном собрании Челябинской области 28 марта утвердили три законопроекта, которые ранее были предложены губернатором региона Алексеем Текслером для улучшения соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба ЗСО.

«Мы постоянно совершенствуем систему социальной поддержки в регионе. Сейчас вводим новый пакет выплат и других мер поддержки участников СВО и семей, в том числе многодетных», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Все предложенные губернатором меры приняты на сегодняшнем заседании ЗСО.

Ранее URA.RU сообщало, что законопроектом предусмотрена повышенная компенсация за услуги ЖКХ, а также за одежду для школы многодетным семьям региона. Также с 1 июля запланировано увеличение до 14 706 рублей размера ежемесячной выплаты на второго ребенка. Кроме того, в документах предусмотрены расширение списка выплат участникам спецоперации.