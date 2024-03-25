В Челябинской области увеличат ежемесячную выплату на второго ребенка

В Челябинской области с 1 июля планируется увеличить до 14 706 рублей размер ежемесячной выплаты на второго ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Ежемесячную денежную выплату на второго ребенка можно во многом назвать уникальной мерой соцподдержки, которая была введена по инициативе губернатора Алексея Текслера с 1 января 2022 года. Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75% до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет 14 706 рублей», — говорит глава минсоца региона Ирина Буторина.
По данным правительства, проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании заксобрания. Ранее в регионе усилили меры поддержки многодетных семей.
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