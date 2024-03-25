25 марта 2024

В Челябинской области увеличат ежемесячную выплату на второго ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, тысяча, покупка, деньги, наличные, взятка, бумажные деньги
Размер выплат вырастет до 100% прожиточного минимума Фото:

В Челябинской области с 1 июля планируется увеличить до 14 706 рублей размер ежемесячной выплаты на второго ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ежемесячную денежную выплату на второго ребенка можно во многом назвать уникальной мерой соцподдержки, которая была введена по инициативе губернатора Алексея Текслера с 1 января 2022 года. Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75% до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет 14 706 рублей», — говорит глава минсоца региона Ирина Буторина.

По данным правительства, проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании заксобрания. Ранее в регионе усилили меры поддержки многодетных семей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с 1 июля планируется увеличить до 14 706 рублей размер ежемесячной выплаты на второго ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Ежемесячную денежную выплату на второго ребенка можно во многом назвать уникальной мерой соцподдержки, которая была введена по инициативе губернатора Алексея Текслера с 1 января 2022 года. Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75% до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет 14 706 рублей», — говорит глава минсоца региона Ирина Буторина. По данным правительства, проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании заксобрания. Ранее в регионе усилили меры поддержки многодетных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...