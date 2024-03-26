В Челябинской области расширят перечень выплат участникам СВО

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Законопроект предлагает четыре новых категории граждан, имеющих право на выплаты в регионе Фото:
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В Челябинской области планируют расширить перечень граждан, которые могут получить выплаты в связи с проведением СВО. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания (ЗСО) региона, сообщили URA.RU 26 марта в пресс-службе минсоцотношений региона.

«Законопроект, разработанный министерством социальных отношений области по поручению губернатора Алексея Текслера, направлен в законодательное Собрание области. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании», — сообщили в министерстве.

У каких граждан появится право на выплаты

Право на единовременную выплату от Челябинской области получат участники СВО, отправившиеся на фронт из других регионов России. Основным условием будет регистрация по месту жительства в области. Выплата также будет доступна тем, у кого нет постоянной прописки в другом регионе, но есть временная регистрация в Челябинской области.

Категории граждан, претендующих на выплаты

  • Мобилизованные челябинцы, состоящие на учете в военкоматах других регионов. Выплаты также распространятся на их детей до 18 лет.
  • Военные, заключившие контракт в других регионах России с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года. На выплаты также могут претендовать их несовершеннолетние дети.
  • Семьи погибших в ходе спецоперации военных, которые заключили контракт с организациями, содействующими ВС РФ. Один миллион рублей получат супруги, родители и дети бойцов, погибших на фронте или от полученных ран.
  • Участники СВО, лишившиеся одной или обеих ног. Выплата составит полтора миллиона рублей на приобретение нового автомобиля с возможной установкой ручного привода.

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В Челябинской области планируют расширить перечень граждан, которые могут получить выплаты в связи с проведением СВО. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания (ЗСО) региона, сообщили URA.RU 26 марта в пресс-службе минсоцотношений региона. «Законопроект, разработанный министерством социальных отношений области по поручению губернатора Алексея Текслера, направлен в законодательное Собрание области. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании», — сообщили в министерстве. Право на единовременную выплату от Челябинской области получат участники СВО, отправившиеся на фронт из других регионов России. Основным условием будет регистрация по месту жительства в области. Выплата также будет доступна тем, у кого нет постоянной прописки в другом регионе, но есть временная регистрация в Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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