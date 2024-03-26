В Челябинской области расширят перечень выплат участникам СВО

В Челябинской области планируют расширить перечень граждан, которые могут получить выплаты в связи с проведением СВО. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания (ЗСО) региона, сообщили URA.RU 26 марта в пресс-службе минсоцотношений региона.
«Законопроект, разработанный министерством социальных отношений области по поручению губернатора Алексея Текслера, направлен в законодательное Собрание области. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании», — сообщили в министерстве.
У каких граждан появится право на выплаты
Право на единовременную выплату от Челябинской области получат участники СВО, отправившиеся на фронт из других регионов России. Основным условием будет регистрация по месту жительства в области. Выплата также будет доступна тем, у кого нет постоянной прописки в другом регионе, но есть временная регистрация в Челябинской области.
Категории граждан, претендующих на выплаты
- Мобилизованные челябинцы, состоящие на учете в военкоматах других регионов. Выплаты также распространятся на их детей до 18 лет.
- Военные, заключившие контракт в других регионах России с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года. На выплаты также могут претендовать их несовершеннолетние дети.
- Семьи погибших в ходе спецоперации военных, которые заключили контракт с организациями, содействующими ВС РФ. Один миллион рублей получат супруги, родители и дети бойцов, погибших на фронте или от полученных ран.
- Участники СВО, лишившиеся одной или обеих ног. Выплата составит полтора миллиона рублей на приобретение нового автомобиля с возможной установкой ручного привода.
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