На победах «Автомобилиста» в КХЛ наживаются мошенники. Скрин

28 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» пока не знает, с кем будет играть в полуфинале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Автомобилист» из Екатеринбурга впервые за всю историю существования хоккейного клуба вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Победитель противостояния еще неизвестен — им может стать «Спартак» (Москва) или «Металлург» (Магнитогорск), команды сыграют 28 марта. Однако это не мешает пользователям сайта «Авито» уже принимать предзаказы на полуфинальную встречу. «Домашние матчи „Автомобилиста“ — третья и четвертая игры. Не надо спрашивать: „Есть билеты, а сколько?“. Билеты есть всегда. Цены от 4000 до 12 000 рублей в зависимости от желаемого сектора», — говорится в одном из сообщений на сайте объявлений. Также встречаются объявления без указания цен, в некоторых случаях за билеты просят три или пять тысяч рублей. В пресс-службе «Автомобилиста» заявили, что никаких предзаказов у них нет. Представители ХК предупредили свердловчан: люди, размещающие такие объявления, могут быть мошенниками. В пресс-службу «Авито» также был направлен запрос, ответ на него ожидается. «Автомобилист» обыграл СКА из Санкт-Петербурга 25 марта в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 5:4. Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между «Спартаком» и «Металлургом». Счет в серии пока 2:1 в пользу «Металлурга». Скриншот с сайта «Авито» Скриншот с сайта «Авито» Скриншот с сайта «Авито» Скриншот с сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Автомобилист» из Екатеринбурга впервые за всю историю существования хоккейного клуба вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Победитель противостояния еще неизвестен — им может стать «Спартак» (Москва) или «Металлург» (Магнитогорск), команды сыграют 28 марта. Однако это не мешает пользователям сайта «Авито» уже принимать предзаказы на полуфинальную встречу. «Домашние матчи „Автомобилиста“ — третья и четвертая игры. Не надо спрашивать: „Есть билеты, а сколько?“. Билеты есть всегда. Цены от 4000 до 12 000 рублей в зависимости от желаемого сектора», — говорится в одном из сообщений на сайте объявлений. Также встречаются объявления без указания цен, в некоторых случаях за билеты просят три или пять тысяч рублей. В пресс-службе «Автомобилиста» заявили, что никаких предзаказов у них нет. Представители ХК предупредили свердловчан: люди, размещающие такие объявления, могут быть мошенниками. В пресс-службу «Авито» также был направлен запрос, ответ на него ожидается. «Автомобилист» обыграл СКА из Санкт-Петербурга 25 марта в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 5:4. Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между «Спартаком» и «Металлургом». Счет в серии пока 2:1 в пользу «Металлурга».