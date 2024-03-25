«Автомобилист» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина

26 марта 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Клуб из Екатеринбурга еще не проходил в Кубке так далеко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл СКА из Санкт-Петербурга в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 5:4 и впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Текстовую трансляцию вела пресс-служба «Авто» в своем telegram-канале. Матч проходил на «СКА Арене» — в присутствии 22,9 тысячи зрителей. У «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев (дубль), Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин. А в составе СКА забивали Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дубль). В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между «Спартаком» (Москва) и «Трактором» (Челябинск). Счет в серии пока 2:1 в пользу «Трактора». СКА впервые за десять лет завершает борьбу за главный трофей КХЛ так рано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл СКА из Санкт-Петербурга в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 5:4 и впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Текстовую трансляцию вела пресс-служба «Авто» в своем telegram-канале. Матч проходил на «СКА Арене» — в присутствии 22,9 тысячи зрителей. У «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев (дубль), Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин. А в составе СКА забивали Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дубль). В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между «Спартаком» (Москва) и «Трактором» (Челябинск). Счет в серии пока 2:1 в пользу «Трактора». СКА впервые за десять лет завершает борьбу за главный трофей КХЛ так рано.