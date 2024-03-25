25 марта 2024

«Автомобилист» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый тренер ХК "Автомобилист" Владимир Крикунов и открытая тренировка команды. Екатеринбург, шлем, хк автомобилист, михнов алексей, хоккей
Клуб из Екатеринбурга еще не проходил в Кубке так далеко Фото:

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл СКА из Санкт-Петербурга в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 5:4 и впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Текстовую трансляцию вела пресс-служба «Авто» в своем telegram-канале.

Матч проходил на «СКА Арене» — в присутствии 22,9 тысячи зрителей. У «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев (дубль), Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин. А в составе СКА забивали Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дубль).

В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между «Спартаком» (Москва) и «Трактором» (Челябинск). Счет в серии пока 2:1 в пользу «Трактора». СКА впервые за десять лет завершает борьбу за главный трофей КХЛ так рано.

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл СКА из Санкт-Петербурга в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 5:4 и впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Текстовую трансляцию вела пресс-служба «Авто» в своем telegram-канале. Матч проходил на «СКА Арене» — в присутствии 22,9 тысячи зрителей. У «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев (дубль), Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин. А в составе СКА забивали Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дубль). В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между «Спартаком» (Москва) и «Трактором» (Челябинск). Счет в серии пока 2:1 в пользу «Трактора». СКА впервые за десять лет завершает борьбу за главный трофей КХЛ так рано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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