В ХМАО во время взрыва на котельной погибла сотрудница нефтяной компании

В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Авария произошла 30 марта. Когда на месте работали спецслужбы, девушка была еще жива, но позже скончалась в больнице», — рассказал агентству источник в силовых структурах.
Другой инсайдер рассказал, что материалы дела находятся в следственном комитете ХМАО. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». URA.RU направило запрос в региональный СК, ответ ожидается. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что на месте происшествия работают дознаватели.
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