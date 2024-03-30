30 марта 2024

В ХМАО во время взрыва на котельной погибла сотрудница нефтяной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам источника, девушка скончалась в больнице Фото:
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В ХМАО при взрыве на котельной погибла сотрудница нефтяной компании

В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Авария произошла 30 марта. Когда на месте работали спецслужбы, девушка была еще жива, но позже скончалась в больнице», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Другой инсайдер рассказал, что материалы дела находятся в следственном комитете ХМАО. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». URA.RU направило запрос в региональный СК, ответ ожидается. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что на месте происшествия работают дознаватели.

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В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Авария произошла 30 марта. Когда на месте работали спецслужбы, девушка была еще жива, но позже скончалась в больнице», — рассказал агентству источник в силовых структурах. Другой инсайдер рассказал, что материалы дела находятся в следственном комитете ХМАО. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». URA.RU направило запрос в региональный СК, ответ ожидается. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что на месте происшествия работают дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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