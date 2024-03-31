Десятки автомобилей остались без колес из-за ямы на трассе

01 апреля 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

11-сантиметровая яма сильно портит автомобили свердловчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Десятки автомобилей пострадали из-за 11-сантиметровой ямы на Челябинском тракте. Об этом сообщают очевидцы. «В яму угодило около 20—30 автомобилей, у всех гнуло диски. Сама яма никак не огорожена, ее глубина — 11 сантиметров (результаты замеров ДПС — прим. ред.). Люди друг за другом попадали в нее, пока не приехали сотрудники ДПС и не начали тормозить машины», — рассказали очевидцы изданию E1.ru. Опасный участок образовался в районе села Кашино (Свердловская область). Разглядеть угрозу в яме было практически невозможно из-за плохих погодных условий, она «до краев» была заполнена водой. В некоторых машинах сработали подушки безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки автомобилей пострадали из-за 11-сантиметровой ямы на Челябинском тракте. Об этом сообщают очевидцы. «В яму угодило около 20—30 автомобилей, у всех гнуло диски. Сама яма никак не огорожена, ее глубина — 11 сантиметров (результаты замеров ДПС — прим. ред.). Люди друг за другом попадали в нее, пока не приехали сотрудники ДПС и не начали тормозить машины», — рассказали очевидцы изданию E1.ru. Опасный участок образовался в районе села Кашино (Свердловская область). Разглядеть угрозу в яме было практически невозможно из-за плохих погодных условий, она «до краев» была заполнена водой. В некоторых машинах сработали подушки безопасности.