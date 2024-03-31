31 марта 2024

Десятки автомобилей остались без колес из-за ямы на трассе

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11-сантиметровая яма сильно портит автомобили свердловчан Фото:

Десятки автомобилей пострадали из-за 11-сантиметровой ямы на Челябинском тракте. Об этом сообщают очевидцы.

«В яму угодило около 20—30 автомобилей, у всех гнуло диски. Сама яма никак не огорожена, ее глубина — 11 сантиметров (результаты замеров ДПС — прим. ред.). Люди друг за другом попадали в нее, пока не приехали сотрудники ДПС и не начали тормозить машины», — рассказали очевидцы изданию E1.ru.

Опасный участок образовался в районе села Кашино (Свердловская область). Разглядеть угрозу в яме было практически невозможно из-за плохих погодных условий, она «до краев» была заполнена водой. В некоторых машинах сработали подушки безопасности.

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Десятки автомобилей пострадали из-за 11-сантиметровой ямы на Челябинском тракте. Об этом сообщают очевидцы. «В яму угодило около 20—30 автомобилей, у всех гнуло диски. Сама яма никак не огорожена, ее глубина — 11 сантиметров (результаты замеров ДПС — прим. ред.). Люди друг за другом попадали в нее, пока не приехали сотрудники ДПС и не начали тормозить машины», — рассказали очевидцы изданию E1.ru. Опасный участок образовался в районе села Кашино (Свердловская область). Разглядеть угрозу в яме было практически невозможно из-за плохих погодных условий, она «до краев» была заполнена водой. В некоторых машинах сработали подушки безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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