Санврачи нагрянули в школу Екатеринбурга после жалоб учеников

Роспотребнадзор начал проверку в школе Екатеринбурга после жалоб учеников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санврачи взяли пробы, которые покажут причину недомогания детей
Санврачи взяли пробы, которые покажут причину недомогания детей Фото:

В школе № 122 Екатеринбурга побывали сотрудники Роспотребнадзора и взяли пробы еды. Причиной послужило подозрение на отравление, о котором сообщают городские паблики. При этом в самой школе информацию о массовом заболевании учеников опровергли. 

«Школа 122, массовое отравление детей со вчерашнего дня. Тошнота, рвота, температура. Об этом говорят данные из родительских чатов», — утверждает telegram-канал «Злой ЕКБ».

В школе корреспонденту URA.RU заявили, что «никакого отравления нет, и ситуация штатная». «У нас побывал Роспотребнадзор, взяли пробы. Имеет место сезонное заболевание ОРВИ, как и везде, но это не эпидемия. На данный момент из 1550 детей отсутствуют 8% именно из-за вирусных инфекций и по семейным обстоятельствам», — пояснили в учреждении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе № 122 Екатеринбурга побывали сотрудники Роспотребнадзора и взяли пробы еды. Причиной послужило подозрение на отравление, о котором сообщают городские паблики. При этом в самой школе информацию о массовом заболевании учеников опровергли.  «Школа 122, массовое отравление детей со вчерашнего дня. Тошнота, рвота, температура. Об этом говорят данные из родительских чатов», — утверждает telegram-канал «Злой ЕКБ». В школе корреспонденту URA.RU заявили, что «никакого отравления нет, и ситуация штатная». «У нас побывал Роспотребнадзор, взяли пробы. Имеет место сезонное заболевание ОРВИ, как и везде, но это не эпидемия. На данный момент из 1550 детей отсутствуют 8% именно из-за вирусных инфекций и по семейным обстоятельствам», — пояснили в учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...