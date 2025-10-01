Санврачи нагрянули в школу Екатеринбурга после жалоб учеников

В школе № 122 Екатеринбурга побывали сотрудники Роспотребнадзора и взяли пробы еды. Причиной послужило подозрение на отравление, о котором сообщают городские паблики. При этом в самой школе информацию о массовом заболевании учеников опровергли.
«Школа 122, массовое отравление детей со вчерашнего дня. Тошнота, рвота, температура. Об этом говорят данные из родительских чатов», — утверждает telegram-канал «Злой ЕКБ».
В школе корреспонденту URA.RU заявили, что «никакого отравления нет, и ситуация штатная». «У нас побывал Роспотребнадзор, взяли пробы. Имеет место сезонное заболевание ОРВИ, как и везде, но это не эпидемия. На данный момент из 1550 детей отсутствуют 8% именно из-за вирусных инфекций и по семейным обстоятельствам», — пояснили в учреждении.
