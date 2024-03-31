31 марта 2024

Ишимский бизнес получит землю для развлечений «за копейки»

В Ишиме проводят торги по аренде пяти площадок под летние аттракционы
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная площадь «‎Цветной бульвар»‎. Тюмень , парк развлечений, батут, цветной бульвар, аттракцион
На арендованной площадке можно будет разместить батуты и другие аттракционы Фото:

Ишимский бизнес может получить в аренду участки земли для установки сезонных аттракционов. За аренду на пять месяцев самого дешевого, площадью в 20 квадратных метров, придется заплатить всего 246,4 рубля, сообщает площадка «Сбербанк АСТ».

«Организатор торгов — департамент имущественных отношений и земельных ресурсов Ишима. на торги выставлено пять земельных участков на территории Ишима. Площадь участков — от 20 до 494 квадратных метров. Срок размещения сезонных аттракционов — с 1 мая по 30 сентября включительно. Заявки принимаются до 22 апреля», — говорится в документации, приложенной к торгам.

Среди лотов два участка имеют площадь в 20 квадратных метров, они предназначены для размещения батутов. Такие же аттракционы можно разместить на участке в 167 квадратных метров. Еще два участка, площадью 100 и 494 квадрата, смогут принять аттракционы «Лодочная станция» и «Зимние горки». Аренда самого дорогого участка обойдется предпринимателю в 11,1 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что администрация Ишима готова предоставить в аренду недорогие площади продавцам овощей и фруктов. Для этого профильный департамент провел 15 аукционов.

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Ишимский бизнес может получить в аренду участки земли для установки сезонных аттракционов. За аренду на пять месяцев самого дешевого, площадью в 20 квадратных метров, придется заплатить всего 246,4 рубля, сообщает площадка «Сбербанк АСТ». «Организатор торгов — департамент имущественных отношений и земельных ресурсов Ишима. на торги выставлено пять земельных участков на территории Ишима. Площадь участков — от 20 до 494 квадратных метров. Срок размещения сезонных аттракционов — с 1 мая по 30 сентября включительно. Заявки принимаются до 22 апреля», — говорится в документации, приложенной к торгам. Среди лотов два участка имеют площадь в 20 квадратных метров, они предназначены для размещения батутов. Такие же аттракционы можно разместить на участке в 167 квадратных метров. Еще два участка, площадью 100 и 494 квадрата, смогут принять аттракционы «Лодочная станция» и «Зимние горки». Аренда самого дорогого участка обойдется предпринимателю в 11,1 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что администрация Ишима готова предоставить в аренду недорогие площади продавцам овощей и фруктов. Для этого профильный департамент провел 15 аукционов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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