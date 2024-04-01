В Екатеринбурге в квартиру к девушке посреди ночи вломились незнакомцы

02 апреля 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Злоумышленник посреди ночи зашел в квартиру к девушке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 31 марта на ул. Челюскинцев, 25 к девушке в квартиру посреди ночи вошел незнакомец с ключами от квартиры. Об этом рассказала сама екатеринбурженка. «После того, как он увидел меня, он продемонстрировал ключ, извинился и попросил не вызывать полицию. После чего спешно покинул мою квартиру. Как только он ушел, я вызвала полицию, а дежурный перезвонил и предложил подойти, написать заявление», — поведала пострадавшая девушка Анна E1.ru. Как оказалось, она не единственная кто пострадал от «ночных гостей». Соседи Анны рассказали, что злоумышленник пытался попасть и в другие квартиры. Одна из жительниц дома поделилась, что мужчин было трое. Один пытался попасть в квартиры, второй был с ним в подъезде, а третий ждал их в машине. После просмотра камер видеонаблюдения, жильцы обнаружили у тех, кто покусился на их жилища, с собой была большая связка ключей. Жителям дома посоветовали сменить замки на дверях, а при появлении подозрительных личностей — звонить в полицию.



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В Екатеринбурге 31 марта на ул. Челюскинцев, 25 к девушке в квартиру посреди ночи вошел незнакомец с ключами от квартиры. Об этом рассказала сама екатеринбурженка. «После того, как он увидел меня, он продемонстрировал ключ, извинился и попросил не вызывать полицию. После чего спешно покинул мою квартиру. Как только он ушел, я вызвала полицию, а дежурный перезвонил и предложил подойти, написать заявление», — поведала пострадавшая девушка Анна E1.ru. Как оказалось, она не единственная кто пострадал от «ночных гостей». Соседи Анны рассказали, что злоумышленник пытался попасть и в другие квартиры. Одна из жительниц дома поделилась, что мужчин было трое. Один пытался попасть в квартиры, второй был с ним в подъезде, а третий ждал их в машине. После просмотра камер видеонаблюдения, жильцы обнаружили у тех, кто покусился на их жилища, с собой была большая связка ключей. Жителям дома посоветовали сменить замки на дверях, а при появлении подозрительных личностей — звонить в полицию.