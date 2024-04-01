01 апреля 2024

Власти раскрыли основные причины распространения наркомании в Пермском крае

Власти Пермского края назвали напряженной ситуацию с наркоманией в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, весы, наркотики, взвешивание, вещество, препарат, порошок, доза
В Пермском крае остается высокой доля потребления синтетических и «дизайнерских» наркотиков Фото:

Ситуация с потреблением наркотиков в Пермском крае остается «стабильно напряженной». Распространению наркомании способствует «финансовая доступность» запрещенных веществ и наличие в регионе «большого количества» исправительных колоний. Об этом говорится в докладе о наркоситуации в Пермском крае в 2023 году, подготовленном краевым министерством безопасности. Документ размещен на сайте ведомства.

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«Факторами, способствующими поддержанию наркотизации населения Пермского края, являются: относительно высокий уровень социально-экономического развития; финансовая доступность наркотических средств для населения, широкое распространение „бесконтактной“ реализации наркотиков; нахождение на территории Пермского края большого количества учреждений пенитенциарной системы (по количеству исправительных учреждений Пермский край входит в ТОП-3 субъектов РФ)», — сказано в докладе.

Отмечается также, что негативная тенденция сохраняется из-за высокой доли синтетических и «дизайнерских» наркотиков. Они вызывают быструю психическую зависимость от запрещенных веществ и «маскируют явления деградации личности». Лица, потребляющие такие наркотики, выявляются слишком поздно, указывает министерство тербезопасности Прикамья.

По данным ведомства, число наркопотребителей, состоящих на учете, выросло по 2022 годом, насколько именно — минтербезопасности не уточняет. Также не приводятся данные о территориях-антилидерах по уровню распространенности наркомании. В минтербезопасности указывают лишь, что традиционно, ситуация «существенно не изменилась с 2020 года», а антилидеры «лишь поменялись ранговыми местами».

По итогам 2022 года в Прикамье на учете в наркологических диспансерах состояло 32 933 человека. Наиболее неблагоприятная обстановка по уровню наркотизации отмечалась в городе Березники, а также Краснокамском и Лысьвенском городских округах.

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Ситуация с потреблением наркотиков в Пермском крае остается «стабильно напряженной». Распространению наркомании способствует «финансовая доступность» запрещенных веществ и наличие в регионе «большого количества» исправительных колоний. Об этом говорится в докладе о наркоситуации в Пермском крае в 2023 году, подготовленном краевым министерством безопасности. Документ размещен на сайте ведомства. «Факторами, способствующими поддержанию наркотизации населения Пермского края, являются: относительно высокий уровень социально-экономического развития; финансовая доступность наркотических средств для населения, широкое распространение „бесконтактной“ реализации наркотиков; нахождение на территории Пермского края большого количества учреждений пенитенциарной системы (по количеству исправительных учреждений Пермский край входит в ТОП-3 субъектов РФ)», — сказано в докладе. Отмечается также, что негативная тенденция сохраняется из-за высокой доли синтетических и «дизайнерских» наркотиков. Они вызывают быструю психическую зависимость от запрещенных веществ и «маскируют явления деградации личности». Лица, потребляющие такие наркотики, выявляются слишком поздно, указывает министерство тербезопасности Прикамья. По данным ведомства, число наркопотребителей, состоящих на учете, выросло по 2022 годом, насколько именно — минтербезопасности не уточняет. Также не приводятся данные о территориях-антилидерах по уровню распространенности наркомании. В минтербезопасности указывают лишь, что традиционно, ситуация «существенно не изменилась с 2020 года», а антилидеры «лишь поменялись ранговыми местами». По итогам 2022 года в Прикамье на учете в наркологических диспансерах состояло 32 933 человека. Наиболее неблагоприятная обстановка по уровню наркотизации отмечалась в городе Березники, а также Краснокамском и Лысьвенском городских округах.
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