Власти раскрыли основные причины распространения наркомании в Пермском крае

Власти Пермского края назвали напряженной ситуацию с наркоманией в регионе

02 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Пермском крае остается высокой доля потребления синтетических и «дизайнерских» наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация с потреблением наркотиков в Пермском крае остается «стабильно напряженной». Распространению наркомании способствует «финансовая доступность» запрещенных веществ и наличие в регионе «большого количества» исправительных колоний. Об этом говорится в докладе о наркоситуации в Пермском крае в 2023 году, подготовленном краевым министерством безопасности. Документ размещен на сайте ведомства. Новость по теме Пермские власти рассказали, где больше всего наркоманов «Факторами, способствующими поддержанию наркотизации населения Пермского края, являются: относительно высокий уровень социально-экономического развития; финансовая доступность наркотических средств для населения, широкое распространение „бесконтактной“ реализации наркотиков; нахождение на территории Пермского края большого количества учреждений пенитенциарной системы (по количеству исправительных учреждений Пермский край входит в ТОП-3 субъектов РФ)», — сказано в докладе. Отмечается также, что негативная тенденция сохраняется из-за высокой доли синтетических и «дизайнерских» наркотиков. Они вызывают быструю психическую зависимость от запрещенных веществ и «маскируют явления деградации личности». Лица, потребляющие такие наркотики, выявляются слишком поздно, указывает министерство тербезопасности Прикамья. По данным ведомства, число наркопотребителей, состоящих на учете, выросло по 2022 годом, насколько именно — минтербезопасности не уточняет. Также не приводятся данные о территориях-антилидерах по уровню распространенности наркомании. В минтербезопасности указывают лишь, что традиционно, ситуация «существенно не изменилась с 2020 года», а антилидеры «лишь поменялись ранговыми местами». По итогам 2022 года в Прикамье на учете в наркологических диспансерах состояло 32 933 человека. Наиболее неблагоприятная обстановка по уровню наркотизации отмечалась в городе Березники, а также Краснокамском и Лысьвенском городских округах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация с потреблением наркотиков в Пермском крае остается «стабильно напряженной». Распространению наркомании способствует «финансовая доступность» запрещенных веществ и наличие в регионе «большого количества» исправительных колоний. Об этом говорится в докладе о наркоситуации в Пермском крае в 2023 году, подготовленном краевым министерством безопасности. Документ размещен на сайте ведомства. «Факторами, способствующими поддержанию наркотизации населения Пермского края, являются: относительно высокий уровень социально-экономического развития; финансовая доступность наркотических средств для населения, широкое распространение „бесконтактной“ реализации наркотиков; нахождение на территории Пермского края большого количества учреждений пенитенциарной системы (по количеству исправительных учреждений Пермский край входит в ТОП-3 субъектов РФ)», — сказано в докладе. Отмечается также, что негативная тенденция сохраняется из-за высокой доли синтетических и «дизайнерских» наркотиков. Они вызывают быструю психическую зависимость от запрещенных веществ и «маскируют явления деградации личности». Лица, потребляющие такие наркотики, выявляются слишком поздно, указывает министерство тербезопасности Прикамья. По данным ведомства, число наркопотребителей, состоящих на учете, выросло по 2022 годом, насколько именно — минтербезопасности не уточняет. Также не приводятся данные о территориях-антилидерах по уровню распространенности наркомании. В минтербезопасности указывают лишь, что традиционно, ситуация «существенно не изменилась с 2020 года», а антилидеры «лишь поменялись ранговыми местами». По итогам 2022 года в Прикамье на учете в наркологических диспансерах состояло 32 933 человека. Наиболее неблагоприятная обстановка по уровню наркотизации отмечалась в городе Березники, а также Краснокамском и Лысьвенском городских округах.