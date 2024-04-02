Свердловский студент не выходит на связь с мамой после атаки в Татарстане

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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
Атака произошла утром 2 апреля (архивное фото) Фото:

Жительница Первоуральска (Свердловская область) Ирина (имя изменено) не может выйти на связь с 17-летним сыном после атаки беспилотников на общежитие «Алабуга Политеха» (Татарстан). Об этом девушка рассказала корреспонденту URA.RU.

«Я проснулась после ночной смены, а мне знакомые отправили много сообщений об атаке БПЛА. У меня сын там на первом курсе учится, не могу связаться с ним, не знаю, жив он или нет», — поделилась Ирина.

К моменту написания заметки девушка сообщила, что с ее сыном все хорошо. «Он связался с моей сестрой, сказал, что находится в безопасности. Обещал позвонить позднее», — сказала Ирина.

Беспилотники атаковали Татарстан утром 2 апреля. Дроны были замечены в Елабуге и Нижнекамске. Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку. Следком РФ начал расследование. По последним данным, пострадали семь человек, среди которых 16-летняя студентка из Руанды.

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Жительница Первоуральска (Свердловская область) Ирина (имя изменено) не может выйти на связь с 17-летним сыном после атаки беспилотников на общежитие «Алабуга Политеха» (Татарстан). Об этом девушка рассказала корреспонденту URA.RU. «Я проснулась после ночной смены, а мне знакомые отправили много сообщений об атаке БПЛА. У меня сын там на первом курсе учится, не могу связаться с ним, не знаю, жив он или нет», — поделилась Ирина. К моменту написания заметки девушка сообщила, что с ее сыном все хорошо. «Он связался с моей сестрой, сказал, что находится в безопасности. Обещал позвонить позднее», — сказала Ирина. Беспилотники атаковали Татарстан утром 2 апреля. Дроны были замечены в Елабуге и Нижнекамске. Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку. Следком РФ начал расследование. По последним данным, пострадали семь человек, среди которых 16-летняя студентка из Руанды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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