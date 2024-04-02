При атаке беспилотника по территории города Елабуга (Татарстан) пострадала несовершеннолетняя девушка из Руанды (Восточная Африка). Она является студенткой политеха. В настоящий момент она госпитализирована. Об этом сообщает Shot.
«При атаке на Елабугу пострадала студентка из Африки. <…> 16-летняя гражданка Руанды. <…> Студентка местного политеха — госпитализирована», — передают авторы канала. Всего сообщается о семерых пострадавших.
Беспилотники атаковали республику Татарстан 2 апреля. Сообщалось о дронах в Елабуге и Нижнекамске. В первом случае дрон врезался в здание общежития «Алабуга Политеха».
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