Происшествия При атаке на Елабугу пострадала студентка из Африки 02 апреля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Пострадавшая студентка из Африки — несовершеннолетняя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При атаке беспилотника по территории города Елабуга (Татарстан) пострадала несовершеннолетняя девушка из Руанды (Восточная Африка). Она является студенткой политеха. В настоящий момент она госпитализирована. Об этом сообщает Shot. «При атаке на Елабугу пострадала студентка из Африки. <…> 16-летняя гражданка Руанды. <…> Студентка местного политеха — госпитализирована», — передают авторы канала. Всего сообщается о семерых пострадавших. Беспилотники атаковали республику Татарстан 2 апреля. Сообщалось о дронах в Елабуге и Нижнекамске. В первом случае дрон врезался в здание общежития «Алабуга Политеха». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При атаке беспилотника по территории города Елабуга (Татарстан) пострадала несовершеннолетняя девушка из Руанды (Восточная Африка). Она является студенткой политеха. В настоящий момент она госпитализирована. Об этом сообщает Shot. «При атаке на Елабугу пострадала студентка из Африки. <…> 16-летняя гражданка Руанды. <…> Студентка местного политеха — госпитализирована», — передают авторы канала. Всего сообщается о семерых пострадавших. Беспилотники атаковали республику Татарстан 2 апреля. Сообщалось о дронах в Елабуге и Нижнекамске. В первом случае дрон врезался в здание общежития «Алабуга Политеха». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям