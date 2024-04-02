В Перми резко подскочил спрос на услуги курьеров

«Авито Услуг»: в Перми спрос на услуги курьеров вырос на 190%

02 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

В 2024 году курьеров стали вызывать чаще, чем в 2023 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2024 году в Перми спрос на услуги курьеров вырос на 190%. Среди причин такого роста называют развитие онлайн-продаж товаров повседневного спроса и доставки готовой еды, рассказали в пресс-службе «Авито Услуг». «В 2024 году спрос на услуги курьеров в Перми вырос на 190%. Этому, в том числе, способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды. Услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у пермяков», — отметили в пресс-службе. Аналитики уточнили, что сильнее всего вырос спрос на курьеров-водителей. По сравнению с 2023 годом их стали вызывать на 385% чаще. Это объясняется тем, что на автомобиле можно увезти намного больше вещей или еды, чем пешком или на электросамокате. При этом количество самих автокурьеров тоже увеличилось. Их стало на 209% больше по сравнению с прошлым годом. Что же касается курьеров на электротранспорте, то их услугами стали интересоваться на 244% больше. Обычно они быстрее доставляют заказы, так как не зависят от ситуаций на дороге, поэтому их услуги также пользуются популярностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в Перми спрос на услуги курьеров вырос на 190%. Среди причин такого роста называют развитие онлайн-продаж товаров повседневного спроса и доставки готовой еды, рассказали в пресс-службе «Авито Услуг». «В 2024 году спрос на услуги курьеров в Перми вырос на 190%. Этому, в том числе, способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды. Услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у пермяков», — отметили в пресс-службе. Аналитики уточнили, что сильнее всего вырос спрос на курьеров-водителей. По сравнению с 2023 годом их стали вызывать на 385% чаще. Это объясняется тем, что на автомобиле можно увезти намного больше вещей или еды, чем пешком или на электросамокате. При этом количество самих автокурьеров тоже увеличилось. Их стало на 209% больше по сравнению с прошлым годом. Что же касается курьеров на электротранспорте, то их услугами стали интересоваться на 244% больше. Обычно они быстрее доставляют заказы, так как не зависят от ситуаций на дороге, поэтому их услуги также пользуются популярностью.