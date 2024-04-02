Пермские экологи победили городскую думу в суде

В Перми суд удовлетворил иск экологов к гордуме об охране Черняевского леса

02 апреля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Суд признал правоту экологов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд удовлетворил иск бывшего начальника управления по экологии Перми Веры Седининой к городской думе, которая ранее исключила часть территории Черняевского леса из охранной зоны. Об этом сообщил правозащитник Игорь Аверкиев. «Пермские зеленые в очередной раз защитили Черняевский лес от разрушительных инициатив пермских властей. Пермский краевой суд удовлетворил в полном объеме иск Веры Александровны Седининой о признании незаконным решения Пермской городской Думы об изъятии участка в 5 гектаров из особо охраняемой природной территории „Черняевский лес“», — написал Аверкиев в Telegram. В суде URA.RU подтвердили информацию. В мае 2023 года, как рассказывало URA.RU, депутаты пермской гордумы приняли решение исключить из состава особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» более пяти гектаров. В мэрии говорили, что на данном участке невозможно строительство жилых домов, но можно построить четырехэтажную гостиницу. Речь идет об участке земли под базой отдыха «Чайка» на ул. Встречной, 33. Чиновники пояснили, что территория уже потеряла научное, культурное и эстетическое значение. При этом к ООПТ присоединили более 22 га с другой стороны. Против такого решения выступило Пермское краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы». Экологи заявили, что чиновники не обосновали необходимость исключения 5,3 га из ООПТ «Черняевский лес», а присоединение к другого участка, которым мэрия оправдывала свое решение об изменении границ, противоречит решению правительства края о создании ООПТ на реке Мулянка. Кроме этого, нет данных о том, что на этом участке есть объекты, требующие охраны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд удовлетворил иск бывшего начальника управления по экологии Перми Веры Седининой к городской думе, которая ранее исключила часть территории Черняевского леса из охранной зоны. Об этом сообщил правозащитник Игорь Аверкиев. «Пермские зеленые в очередной раз защитили Черняевский лес от разрушительных инициатив пермских властей. Пермский краевой суд удовлетворил в полном объеме иск Веры Александровны Седининой о признании незаконным решения Пермской городской Думы об изъятии участка в 5 гектаров из особо охраняемой природной территории „Черняевский лес“», — написал Аверкиев в Telegram. В суде URA.RU подтвердили информацию. В мае 2023 года, как рассказывало URA.RU, депутаты пермской гордумы приняли решение исключить из состава особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» более пяти гектаров. В мэрии говорили, что на данном участке невозможно строительство жилых домов, но можно построить четырехэтажную гостиницу. Речь идет об участке земли под базой отдыха «Чайка» на ул. Встречной, 33. Чиновники пояснили, что территория уже потеряла научное, культурное и эстетическое значение. При этом к ООПТ присоединили более 22 га с другой стороны. Против такого решения выступило Пермское краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы». Экологи заявили, что чиновники не обосновали необходимость исключения 5,3 га из ООПТ «Черняевский лес», а присоединение к другого участка, которым мэрия оправдывала свое решение об изменении границ, противоречит решению правительства края о создании ООПТ на реке Мулянка. Кроме этого, нет данных о том, что на этом участке есть объекты, требующие охраны.