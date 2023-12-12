Экологи обвинили мэрию Перми в обмане депутатов

В Перми экологи просят власти отменить изменение границ Черняевского леса

13 декабря 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Экологи не оставляют надежды спасти городской лес (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы» выступило против изменения границ особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Еще в мае гордума исключила из ООПТ участок в 5,3 га, но экологи уверены, что депутатов ввели в заблуждение чиновники. В открытом письме они просят пересмотреть решение. «Считаем, что депутатам была предоставлена неполная и необъективная информация по данному вопросу. Просим повторно рассмотреть вопрос о сохранении границ уникального природного объекта — охраняемый ландшафт „Черняевский лес“», — говорится в обращении к депутатам, городскому управлению по экологии и министерству природных ресурсов. Экологи уверены, что ранее в своих материалах мэрия не обосновала необходимость исключения 5,3 га из ООПТ «Черняевский лес». А оно негативно влияет на территорию. Также защитники природы отмечают, что присоединение к ООПТ другого участка в 22,7 га, которым чиновники оправдывали свое решение об изменении границ, противоречит решению правительства края о создании ООПТ на реке Мулянка. Кроме этого, нет данных о том, что на этом участке есть объекты, требующие охраны. Как ранее рассказывало URA.RU, в мае депутаты пермской гордумы приняли решение исключить из состава особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» более пяти гектаров. В мэрии говорили, что на данном участке пока невозможно строительство жилых домов, но можно построить четырехэтажную гостиницу. Речь идет об участке земли под базой отдыха «Чайка» на ул. Встречной, 33. В мэрии пояснили, что территория уже потеряла научное, культурное и эстетическое значение. При этом к ООПТ присоединили более 22 га с другой стороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы» выступило против изменения границ особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Еще в мае гордума исключила из ООПТ участок в 5,3 га, но экологи уверены, что депутатов ввели в заблуждение чиновники. В открытом письме они просят пересмотреть решение. «Считаем, что депутатам была предоставлена неполная и необъективная информация по данному вопросу. Просим повторно рассмотреть вопрос о сохранении границ уникального природного объекта — охраняемый ландшафт „Черняевский лес“», — говорится в обращении к депутатам, городскому управлению по экологии и министерству природных ресурсов. Экологи уверены, что ранее в своих материалах мэрия не обосновала необходимость исключения 5,3 га из ООПТ «Черняевский лес». А оно негативно влияет на территорию. Также защитники природы отмечают, что присоединение к ООПТ другого участка в 22,7 га, которым чиновники оправдывали свое решение об изменении границ, противоречит решению правительства края о создании ООПТ на реке Мулянка. Кроме этого, нет данных о том, что на этом участке есть объекты, требующие охраны. Как ранее рассказывало URA.RU, в мае депутаты пермской гордумы приняли решение исключить из состава особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» более пяти гектаров. В мэрии говорили, что на данном участке пока невозможно строительство жилых домов, но можно построить четырехэтажную гостиницу. Речь идет об участке земли под базой отдыха «Чайка» на ул. Встречной, 33. В мэрии пояснили, что территория уже потеряла научное, культурное и эстетическое значение. При этом к ООПТ присоединили более 22 га с другой стороны.