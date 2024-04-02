Зеленский отменил статус «ограниченно годных» к военной службе

02 апреля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский упразднил один из статусов для призывников Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Отныне граждане, находящиеся в этой категории, будут обязаны пройти повторную медкомиссию в течение девяти месяцев. Своим указом Зеленский поручил упразднить категорию «ограниченно годен». Информация опубликована на сайте Верховной Рады. Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев. Ранее Зеленский подписал указ о снижении возраста мобилизации. Отныне порог в 27 лет был понижен до 25. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Отныне граждане, находящиеся в этой категории, будут обязаны пройти повторную медкомиссию в течение девяти месяцев. Своим указом Зеленский поручил упразднить категорию «ограниченно годен». Информация опубликована на сайте Верховной Рады. Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев. Ранее Зеленский подписал указ о снижении возраста мобилизации. Отныне порог в 27 лет был понижен до 25.