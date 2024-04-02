Зеленский отменил статус «ограниченно годных» к военной службе

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Владимир Зеленский упразднил один из статусов для призывников Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Отныне граждане, находящиеся в этой категории, будут обязаны пройти повторную медкомиссию в течение девяти месяцев.

Своим указом Зеленский поручил упразднить категорию «ограниченно годен». Информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев.

Ранее Зеленский подписал указ о снижении возраста мобилизации. Отныне порог в 27 лет был понижен до 25.

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Отныне граждане, находящиеся в этой категории, будут обязаны пройти повторную медкомиссию в течение девяти месяцев. Своим указом Зеленский поручил упразднить категорию «ограниченно годен». Информация опубликована на сайте Верховной Рады. Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев. Ранее Зеленский подписал указ о снижении возраста мобилизации. Отныне порог в 27 лет был понижен до 25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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