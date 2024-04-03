Посол Израиля: в заложниках ХАМАС находятся россияне

ХАМАС продолжает удерживать россиян в заложниках, передает израильский посол
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Трое россиян продолжают находиться в заложниках у палестинской группировки ХАМАС. Об этом рассказал посол из Израиля.
«Еще трое граждан РФ находятся в заложниках ХАМАС», — передает ТАСС слова посла. Отмечается, что граждан РФ нет в числе погибших.
В середине февраля в МИД РФ отмечали, что трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа. При этом в ведомстве отмечали, что Москва продолжает контактировать со сторонами для возвращения граждан. Об этом же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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