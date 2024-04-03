Посол Израиля: в заложниках ХАМАС находятся россияне

03 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

ХАМАС продолжает удерживать россиян в заложниках, передает израильский посол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Трое россиян продолжают находиться в заложниках у палестинской группировки ХАМАС. Об этом рассказал посол из Израиля. «Еще трое граждан РФ находятся в заложниках ХАМАС», — передает ТАСС слова посла. Отмечается, что граждан РФ нет в числе погибших. В середине февраля в МИД РФ отмечали, что трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа. При этом в ведомстве отмечали, что Москва продолжает контактировать со сторонами для возвращения граждан. Об этом же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое россиян продолжают находиться в заложниках у палестинской группировки ХАМАС. Об этом рассказал посол из Израиля. «Еще трое граждан РФ находятся в заложниках ХАМАС», — передает ТАСС слова посла. Отмечается, что граждан РФ нет в числе погибших. В середине февраля в МИД РФ отмечали, что трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа. При этом в ведомстве отмечали, что Москва продолжает контактировать со сторонами для возвращения граждан. Об этом же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.