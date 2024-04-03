Посол Израиля: в заложниках ХАМАС находятся россияне

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ХАМАС продолжает удерживать россиян в заложниках, передает израильский посол Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Трое россиян продолжают находиться в заложниках у палестинской группировки ХАМАС. Об этом рассказал посол из Израиля.

«Еще трое граждан РФ находятся в заложниках ХАМАС», — передает ТАСС слова посла. Отмечается, что граждан РФ нет в числе погибших.

В середине февраля в МИД РФ отмечали, что трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа. При этом в ведомстве отмечали, что Москва продолжает контактировать со сторонами для возвращения граждан. Об этом же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Трое россиян продолжают находиться в заложниках у палестинской группировки ХАМАС. Об этом рассказал посол из Израиля. «Еще трое граждан РФ находятся в заложниках ХАМАС», — передает ТАСС слова посла. Отмечается, что граждан РФ нет в числе погибших. В середине февраля в МИД РФ отмечали, что трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа. При этом в ведомстве отмечали, что Москва продолжает контактировать со сторонами для возвращения граждан. Об этом же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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