МИД РФ: в плену ХАМАС остаются трое россиян

16 февраля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Трое россиян остаются в заложниках в секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа. Об этом рассказал замглавы МИД РФ•Михаил Богданов. «Трое граждан РФ остаются в числе заложников в Газе», — сказал Богданов, его слова передает «Известия». Он добавил, что Москва контактирует со всеми сторонами по освобождению всех удерживаемых. Богданов также сообщил, что Россия пригласила представителей до 14 организаций, включая палестинскую группировку «ХАМАС» и «Исламский джихад» (запрещена в России) на межпалестинскую встречу в Москве. Мероприятие пройдет с 29 февраля по 2 марта, заключил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по заложникам-россиянам в зоне палестино-израильского конфликта идут, однако это решение требует согласования позиций нескольких сторон. Он добавил, что Россия намерена добиться освобождения своих граждан.

Трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа. Об этом рассказал замглавы МИД РФ•Михаил Богданов. «Трое граждан РФ остаются в числе заложников в Газе», — сказал Богданов, его слова передает «Известия». Он добавил, что Москва контактирует со всеми сторонами по освобождению всех удерживаемых. Богданов также сообщил, что Россия пригласила представителей до 14 организаций, включая палестинскую группировку «ХАМАС» и «Исламский джихад» (запрещена в России) на межпалестинскую встречу в Москве. Мероприятие пройдет с 29 февраля по 2 марта, заключил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по заложникам-россиянам в зоне палестино-израильского конфликта идут, однако это решение требует согласования позиций нескольких сторон. Он добавил, что Россия намерена добиться освобождения своих граждан.