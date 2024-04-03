Поджигательница избирательного участка на выборах президента из ХМАО стала жертвой мошенников. Инсайд

Поджигательница избирательного участка в ХМАО продала квартиру из-за мошенников

03 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Поджигательница продала квартиру под влиянием мошенников Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Поджигательница избирательного участка на выборах президента в ХМАО продала квартиру под влиянием мошенников. Долги и манипуляция со стороны злоумышленников подтолкнули пенсионерку бросить зажигательную смесь в урну с бюллетенями. После того, как женщина была задержана, она стала фигуранткой сразу двух уголовных дел. По одному (за инцидент на избирательном участке) она проходит подозреваемой, а по-другому — потерпевшей, рассказал источник URA.RU в местном истеблишменте. «Женщина повелась на уловки телефонных вымогателей, которые внушили ей, что она — внештатный сотрудник полиции. Она набрала кредитов и продала квартиру. А на избирательном участке якобы засел засланец из Украины, которого нужно было обезвредить „коктейлем Молотова“. На учете у психиатра поджигательница не состоит», — сообщает инсайдер. Делом занимается Следственный комитет. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу ведомства, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о поджоге на избирательном участке в Когалыме. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поджигательница избирательного участка на выборах президента в ХМАО продала квартиру под влиянием мошенников. Долги и манипуляция со стороны злоумышленников подтолкнули пенсионерку бросить зажигательную смесь в урну с бюллетенями. После того, как женщина была задержана, она стала фигуранткой сразу двух уголовных дел. По одному (за инцидент на избирательном участке) она проходит подозреваемой, а по-другому — потерпевшей, рассказал источник URA.RU в местном истеблишменте. «Женщина повелась на уловки телефонных вымогателей, которые внушили ей, что она — внештатный сотрудник полиции. Она набрала кредитов и продала квартиру. А на избирательном участке якобы засел засланец из Украины, которого нужно было обезвредить „коктейлем Молотова“. На учете у психиатра поджигательница не состоит», — сообщает инсайдер. Делом занимается Следственный комитет. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу ведомства, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о поджоге на избирательном участке в Когалыме. Возбуждено уголовное дело.