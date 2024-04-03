Поджигательница избирательного участка на выборах президента из ХМАО стала жертвой мошенников. Инсайд

Поджигательница избирательного участка в ХМАО продала квартиру из-за мошенников
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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, дым, майдан, боец, коктейль молотова, война, огонь
Поджигательница продала квартиру под влиянием мошенников Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Поджигательница избирательного участка на выборах президента в ХМАО продала квартиру под влиянием мошенников. Долги и манипуляция со стороны злоумышленников подтолкнули пенсионерку бросить зажигательную смесь в урну с бюллетенями. После того, как женщина была задержана, она стала фигуранткой сразу двух уголовных дел. По одному (за инцидент на избирательном участке) она проходит подозреваемой, а по-другому — потерпевшей, рассказал источник URA.RU в местном истеблишменте.

«Женщина повелась на уловки телефонных вымогателей, которые внушили ей, что она — внештатный сотрудник полиции. Она набрала кредитов и продала квартиру. А на избирательном участке якобы засел засланец из Украины, которого нужно было обезвредить „коктейлем Молотова“. На учете у психиатра поджигательница не состоит», — сообщает инсайдер.

Делом занимается Следственный комитет. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о поджоге на избирательном участке в Когалыме. Возбуждено уголовное дело.

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Поджигательница избирательного участка на выборах президента в ХМАО продала квартиру под влиянием мошенников. Долги и манипуляция со стороны злоумышленников подтолкнули пенсионерку бросить зажигательную смесь в урну с бюллетенями. После того, как женщина была задержана, она стала фигуранткой сразу двух уголовных дел. По одному (за инцидент на избирательном участке) она проходит подозреваемой, а по-другому — потерпевшей, рассказал источник URA.RU в местном истеблишменте. «Женщина повелась на уловки телефонных вымогателей, которые внушили ей, что она — внештатный сотрудник полиции. Она набрала кредитов и продала квартиру. А на избирательном участке якобы засел засланец из Украины, которого нужно было обезвредить „коктейлем Молотова“. На учете у психиатра поджигательница не состоит», — сообщает инсайдер. Делом занимается Следственный комитет. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу ведомства, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о поджоге на избирательном участке в Когалыме. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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