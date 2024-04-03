Поджигательница избирательного участка на выборах президента в ХМАО продала квартиру под влиянием мошенников. Долги и манипуляция со стороны злоумышленников подтолкнули пенсионерку бросить зажигательную смесь в урну с бюллетенями. После того, как женщина была задержана, она стала фигуранткой сразу двух уголовных дел. По одному (за инцидент на избирательном участке) она проходит подозреваемой, а по-другому — потерпевшей, рассказал источник URA.RU в местном истеблишменте.
«Женщина повелась на уловки телефонных вымогателей, которые внушили ей, что она — внештатный сотрудник полиции. Она набрала кредитов и продала квартиру. А на избирательном участке якобы засел засланец из Украины, которого нужно было обезвредить „коктейлем Молотова“. На учете у психиатра поджигательница не состоит», — сообщает инсайдер.
Делом занимается Следственный комитет. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о поджоге на избирательном участке в Когалыме. Возбуждено уголовное дело.
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