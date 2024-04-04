На челябинском заводе произошел пожар

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, конар, станкомаш, гк конар
Пожар не повлиял на работу предприятия Фото:

На заводе «Станкомаш» в Челябинске произошло возгорание крыши одного из объектов предприятия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе завода, пожар был оперативно ликвидирован.

«Произошло возгорание крыши одного из объектов „Станкомаша“ на площади 15 квадратных метров. Ситуация под контролем, возгорание локализовано, цеха вернулись к работе в течение часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Станкомаша».

В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар начался из-за технологической вспышки в закалочном баке при закалке деталей. При пожаре никто не пострадал. Материального ущерба нет.

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На заводе «Станкомаш» в Челябинске произошло возгорание крыши одного из объектов предприятия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе завода, пожар был оперативно ликвидирован. «Произошло возгорание крыши одного из объектов „Станкомаша“ на площади 15 квадратных метров. Ситуация под контролем, возгорание локализовано, цеха вернулись к работе в течение часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Станкомаша». В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар начался из-за технологической вспышки в закалочном баке при закалке деталей. При пожаре никто не пострадал. Материального ущерба нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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