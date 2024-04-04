На челябинском заводе произошел пожар

04 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Пожар не повлиял на работу предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заводе «Станкомаш» в Челябинске произошло возгорание крыши одного из объектов предприятия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе завода, пожар был оперативно ликвидирован. «Произошло возгорание крыши одного из объектов „Станкомаша“ на площади 15 квадратных метров. Ситуация под контролем, возгорание локализовано, цеха вернулись к работе в течение часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Станкомаша». В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар начался из-за технологической вспышки в закалочном баке при закалке деталей. При пожаре никто не пострадал. Материального ущерба нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе «Станкомаш» в Челябинске произошло возгорание крыши одного из объектов предприятия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе завода, пожар был оперативно ликвидирован. «Произошло возгорание крыши одного из объектов „Станкомаша“ на площади 15 квадратных метров. Ситуация под контролем, возгорание локализовано, цеха вернулись к работе в течение часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Станкомаша». В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар начался из-за технологической вспышки в закалочном баке при закалке деталей. При пожаре никто не пострадал. Материального ущерба нет.