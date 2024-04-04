Лавров напомнил Зеленскому, что мечтать не вредно

Лавров ответил на новые заявления Зеленского о границах Украины

04 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Украине невредно мечтать по поводу переговоров с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД России Сергей Лавров во время общения с журналистами заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому мечтать не вредно. Таким образом он отреагировал на слова главы Украины, что РФ надо вернуться к границам февраля 2022 года для переговоров. «Формула» Зеленского хорошо известна. Она — ультиматум, требующий от России сдаться, капитулировать и уйти на границы 1991 года. Правда, недавно любезно господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Также Лавров призвал отдать ультиматум Зеленского под военный суд. По его словам, главное, чего добивается Киев, — это выплата компенсаций и ограничение руководства страны в плане защиты границы. Предложение Зеленского прозвучало 29 марта. До этого глава страны твердил, что в переговорах должна обсуждаться граница до 1991 года. Сейчас же Зеленский уверен, что ВСУ выйдут на границы 2022 года, что запустит, по его мнению, переговорный процесс. Однако сам Зеленский законодательно отказался от переговоров после начала СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД России Сергей Лавров во время общения с журналистами заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому мечтать не вредно. Таким образом он отреагировал на слова главы Украины, что РФ надо вернуться к границам февраля 2022 года для переговоров. «Формула» Зеленского хорошо известна. Она — ультиматум, требующий от России сдаться, капитулировать и уйти на границы 1991 года. Правда, недавно любезно господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Также Лавров призвал отдать ультиматум Зеленского под военный суд. По его словам, главное, чего добивается Киев, — это выплата компенсаций и ограничение руководства страны в плане защиты границы. Предложение Зеленского прозвучало 29 марта. До этого глава страны твердил, что в переговорах должна обсуждаться граница до 1991 года. Сейчас же Зеленский уверен, что ВСУ выйдут на границы 2022 года, что запустит, по его мнению, переговорный процесс. Однако сам Зеленский законодательно отказался от переговоров после начала СВО.