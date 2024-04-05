СК проверит детскую больницу в ХМАО, где годовалая девочка сломала ключицу

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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Следственный комитет ХМАО начал процессуальную проверку Фото:

Следователи проверят Нижневартовскую окружную детскую клиническую больницу после жалобы матери пациентки на то, что ее годовалая дочь сломала ключицу из-за сломанного фиксатора кровати. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в медицинском учреждении Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Следственным отделом по городу Нижневартовску организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — прокомментировали в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало о том, что годовалая пациентка НОКДБ сломала ключицу во время лечения. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указано, что травма получена в стационаре.

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Следователи проверят Нижневартовскую окружную детскую клиническую больницу после жалобы матери пациентки на то, что ее годовалая дочь сломала ключицу из-за сломанного фиксатора кровати. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО. «В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в медицинском учреждении Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Следственным отделом по городу Нижневартовску организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — прокомментировали в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало о том, что годовалая пациентка НОКДБ сломала ключицу во время лечения. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указано, что травма получена в стационаре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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