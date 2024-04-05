СК проверит детскую больницу в ХМАО, где годовалая девочка сломала ключицу

Следственный комитет ХМАО начал процессуальную проверку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Следователи проверят Нижневартовскую окружную детскую клиническую больницу после жалобы матери пациентки на то, что ее годовалая дочь сломала ключицу из-за сломанного фиксатора кровати. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в медицинском учреждении Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Следственным отделом по городу Нижневартовску организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — прокомментировали в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало о том, что годовалая пациентка НОКДБ сломала ключицу во время лечения. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указано, что травма получена в стационаре.