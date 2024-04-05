В Нагайбакском районе восстановили электросети, поврежденные паводком

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Архив. Паводок. Челябинск., река, половодье, плотина, наводнение, потоп, весна
Паводок повреждает электрические и газовые сети Фото:

В Нагайбакском районе, где объявлен режим ЧС из-за половодья, 5 апреля восстановили снесенную паводком линию электропередач поселка Александро-Невский. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети» — «Челябэнерго».

«Сегодня паводковыми водами в Нагайбакском районе течение сломало шесть опор и повредило воздушную линию на десять киловольт, ведущую к поселку Александро-Невский. Работы по восстановлению линии завершены», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в случае опасности затопления дома необходимо отключить подачу электроэнергии в распределительном шкафу. Если ваш дом попал в зону затопления, перед тем, как покинуть жилье, необходимо проверить отключенное состояние вводных устройств электроэнергии, отключить газ, воду и местное отопление в доме и хозяйственных постройках. Также нужно помнить, что нельзя подключать и отключать электричество мокрыми руками, потому что вода хорошо проводит ток. После затопления использовать розетки можно только в случае их полного высыхания.

В Нагайбакском районе чрезвычайная ситуация объявлена 5 апреля. Там паводком подтопило дома в пяти поселках, а также был разрушен мост к поселку Копаловский. Губернатор Алексей Текслер поручил направить в район максимум сил и оказать дополнительную помощь. Режим ЧС был также введен в Варненском и Брединском районах.

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В Нагайбакском районе, где объявлен режим ЧС из-за половодья, 5 апреля восстановили снесенную паводком линию электропередач поселка Александро-Невский. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети» — «Челябэнерго». «Сегодня паводковыми водами в Нагайбакском районе течение сломало шесть опор и повредило воздушную линию на десять киловольт, ведущую к поселку Александро-Невский. Работы по восстановлению линии завершены», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что в случае опасности затопления дома необходимо отключить подачу электроэнергии в распределительном шкафу. Если ваш дом попал в зону затопления, перед тем, как покинуть жилье, необходимо проверить отключенное состояние вводных устройств электроэнергии, отключить газ, воду и местное отопление в доме и хозяйственных постройках. Также нужно помнить, что нельзя подключать и отключать электричество мокрыми руками, потому что вода хорошо проводит ток. После затопления использовать розетки можно только в случае их полного высыхания. В Нагайбакском районе чрезвычайная ситуация объявлена 5 апреля. Там паводком подтопило дома в пяти поселках, а также был разрушен мост к поселку Копаловский. Губернатор Алексей Текслер поручил направить в район максимум сил и оказать дополнительную помощь. Режим ЧС был также введен в Варненском и Брединском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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