РИАН: в Орске обнаружены два тела

В Орске при патрулировании обнаружили два тела. При этом предварительно сообщается, что находка не связана с затоплением территории, которое произошло после прорыва дамбы, сообщает правительство Оренбургской области.
«При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением», — уточнили в правительстве, передает РИА Новости. Причину смерти планируют определить после проведения соответствующей экспертизы.
Накануне в Орске произошел прорыв дамбы. Под угрозой затопления оказались порядка 11 тысяч человек. URA.RU сообщало все, что известно об происшествии отдельно.
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