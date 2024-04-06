РИАН: в Орске обнаружены два тела

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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
В Орске обнаружили два тела при патрулировании, уточнили в правительстве региона Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

В Орске при патрулировании обнаружили два тела. При этом предварительно сообщается, что находка не связана с затоплением территории, которое произошло после прорыва дамбы, сообщает правительство Оренбургской области.

«При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением», — уточнили в правительстве, передает РИА Новости. Причину смерти планируют определить после проведения соответствующей экспертизы.

Накануне в Орске произошел прорыв дамбы. Под угрозой затопления оказались порядка 11 тысяч человек. URA.RU сообщало все, что известно об происшествии отдельно.

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В Орске при патрулировании обнаружили два тела. При этом предварительно сообщается, что находка не связана с затоплением территории, которое произошло после прорыва дамбы, сообщает правительство Оренбургской области. «При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением», — уточнили в правительстве, передает РИА Новости. Причину смерти планируют определить после проведения соответствующей экспертизы. Накануне в Орске произошел прорыв дамбы. Под угрозой затопления оказались порядка 11 тысяч человек. URA.RU сообщало все, что известно об происшествии отдельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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