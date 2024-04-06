Сборная Германии обновила дизайн цифры 4 на футбольной форме из-за сходства с CC

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Номер «44» вызвал скандал из-за сходства с СС Фото:

Футбольный союз Германии изменил дизайн цифры четыре на форме национальной команды после того, как в оформлении номера «44» было обнаружено сходство с нацистками символами, что вызвало скандал. Первым испытанием обновленного дизайна стал выход на поле футболистки Бибианы Шульце под четвертым номером в составе женской сборной Германии.

«Дизайн цифры четыре полностью переработали и новая версия номера дебютировала в матче женской сборной Германии. Под четвертым номером на поле вышла Бибиана Шульце», — передает Sport 24.

Ранее компания Adidas запретила продажу футболок сборной Германии с номером 44 после того, как дизайн вызвал ассоциации с символикой СС. Спорные майки предназначались для использования на чемпионате Европы.

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Футбольный союз Германии изменил дизайн цифры четыре на форме национальной команды после того, как в оформлении номера «44» было обнаружено сходство с нацистками символами, что вызвало скандал. Первым испытанием обновленного дизайна стал выход на поле футболистки Бибианы Шульце под четвертым номером в составе женской сборной Германии. «Дизайн цифры четыре полностью переработали и новая версия номера дебютировала в матче женской сборной Германии. Под четвертым номером на поле вышла Бибиана Шульце», — передает Sport 24. Ранее компания Adidas запретила продажу футболок сборной Германии с номером 44 после того, как дизайн вызвал ассоциации с символикой СС. Спорные майки предназначались для использования на чемпионате Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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