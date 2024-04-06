Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат ведомства обстоятельства происшествия с младенцем в Нижневартовске (ХМАО). В информационном центре СК РФ уточняют, что ребенок выпал из люльки и получил травмы. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки.
«В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествия с ребенком в Нижневартовске. В СМИ сообщается о том, что в медицинском учреждении города Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за ее неисправности», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе доложит руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин.
Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки, рассказала URA.RU мать девочки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!