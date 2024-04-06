06 апреля 2024

Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Бастрыкину доложат о проверке больницы в Нижневартовске Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат ведомства обстоятельства происшествия с младенцем в Нижневартовске (ХМАО). В информационном центре СК РФ уточняют, что ребенок выпал из люльки и получил травмы. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествия с ребенком в Нижневартовске. В СМИ сообщается о том, что в медицинском учреждении города Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за ее неисправности», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе доложит руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин.

Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки, рассказала URA.RU мать девочки.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат ведомства обстоятельства происшествия с младенцем в Нижневартовске (ХМАО). В информационном центре СК РФ уточняют, что ребенок выпал из люльки и получил травмы. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки. «В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествия с ребенком в Нижневартовске. В СМИ сообщается о том, что в медицинском учреждении города Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за ее неисправности», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе доложит руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин. Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки, рассказала URA.RU мать девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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