Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО

07 апреля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат о проверке больницы в Нижневартовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат ведомства обстоятельства происшествия с младенцем в Нижневартовске (ХМАО). В информационном центре СК РФ уточняют, что ребенок выпал из люльки и получил травмы. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки. «В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествия с ребенком в Нижневартовске. В СМИ сообщается о том, что в медицинском учреждении города Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за ее неисправности», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе доложит руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин. Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки, рассказала URA.RU мать девочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат ведомства обстоятельства происшествия с младенцем в Нижневартовске (ХМАО). В информационном центре СК РФ уточняют, что ребенок выпал из люльки и получил травмы. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки. «В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествия с ребенком в Нижневартовске. В СМИ сообщается о том, что в медицинском учреждении города Нижневартовска годовалый ребенок получил травмы в результате падения с детской кроватки (люльки). По словам матери ребенка, падение произошло из-за ее неисправности», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе доложит руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин. Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки, рассказала URA.RU мать девочки.