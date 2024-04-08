На уличных экранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Фото

08 апреля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Запуски ракет-носителей челябинцы смогут увидеть в режиме реального времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU На улицах Челябинска на экранах в режиме реального времени будут показывать запуски ракет-носителей. Также челябинцам расскажут о работе экипажа на орбите и будут передавать поздравления от космонавтов, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На медиаэкранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Прямая трансляция стартов будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий», — сообщили в пресс-службе. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, интерес россиян к тематике космоса ежегодно растет, но немногие задумываются, насколько космические технологии вошли в нашу повседневную жизнь. Он напомнил, что прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам. Прямая трансляция запуска космических ракет будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий Фото: пресс-служба Правительства региона Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Челябинска на экранах в режиме реального времени будут показывать запуски ракет-носителей. Также челябинцам расскажут о работе экипажа на орбите и будут передавать поздравления от космонавтов, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На медиаэкранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Прямая трансляция стартов будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий», — сообщили в пресс-службе. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, интерес россиян к тематике космоса ежегодно растет, но немногие задумываются, насколько космические технологии вошли в нашу повседневную жизнь. Он напомнил, что прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам.