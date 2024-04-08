На уличных экранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Фото

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Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, спутник, ракета, космонавтика, космический аппарат, аэронавтика, полет в космос
Запуски ракет-носителей челябинцы смогут увидеть в режиме реального времени Фото:

На улицах Челябинска на экранах в режиме реального времени будут показывать запуски ракет-носителей. Также челябинцам расскажут о работе экипажа на орбите и будут передавать поздравления от космонавтов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На медиаэкранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Прямая трансляция стартов будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий», — сообщили в пресс-службе.

По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, интерес россиян к тематике космоса ежегодно растет, но немногие задумываются, насколько космические технологии вошли в нашу повседневную жизнь. Он напомнил, что прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам.

Прямая трансляция запуска космических ракет будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий
Прямая трансляция запуска космических ракет будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий
Фото:

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На улицах Челябинска на экранах в режиме реального времени будут показывать запуски ракет-носителей. Также челябинцам расскажут о работе экипажа на орбите и будут передавать поздравления от космонавтов, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На медиаэкранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Прямая трансляция стартов будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий», — сообщили в пресс-службе. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, интерес россиян к тематике космоса ежегодно растет, но немногие задумываются, насколько космические технологии вошли в нашу повседневную жизнь. Он напомнил, что прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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