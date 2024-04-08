На улицах Челябинска на экранах в режиме реального времени будут показывать запуски ракет-носителей. Также челябинцам расскажут о работе экипажа на орбите и будут передавать поздравления от космонавтов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На медиаэкранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Прямая трансляция стартов будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий», — сообщили в пресс-службе.
По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, интерес россиян к тематике космоса ежегодно растет, но немногие задумываются, насколько космические технологии вошли в нашу повседневную жизнь. Он напомнил, что прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам.
Прямая трансляция запуска космических ракет будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий
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На улицах Челябинска на экранах в режиме реального времени будут показывать запуски ракет-носителей. Также челябинцам расскажут о работе экипажа на орбите и будут передавать поздравления от космонавтов, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На медиаэкранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Прямая трансляция стартов будет вестись на больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах зданий», — сообщили в пресс-службе. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, интерес россиян к тематике космоса ежегодно растет, но немногие задумываются, насколько космические технологии вошли в нашу повседневную жизнь. Он напомнил, что прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам.