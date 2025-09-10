В День города челябинцы смогут бесплатно прокатиться на ретро-автобусе «Икарус»

Первые «гармошки» венгерского производства начали поступать в Челябинск в 1986 году
Первые «гармошки» венгерского производства начали поступать в Челябинск в 1986 году Фото:
День города в Челябинске в 2025 году

Жителей Челябинска приглашают прокатиться на ретро-автобусе «Икарус» 14 сентября в рамках празднования Дня города и 100-летия автобусного движения в городе. Желтые «гармошки» будут курсировать весь день по историческому маршруту №71 от ЧМК до улицы Чичерина. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения».

«Специально в честь Дня города и 100-летия автобусного движения уже в это воскресенье у каждого будет возможность прокатиться на венгерском красавце по 71 маршруту, каким он был в незапамятные времена, от ЧМК до Чичерина. Автобус выйдет на линию на целый день — с 10:00 до 22:00. Проезд бесплатный», — уточнили в telegram-канале «Автобусный парк Челябинска».

Ретро-автобус будет отправляться от ЧМК в 10:00, 13:20, 16:00 и 19:20, а от улицы Чичерина — в 11:20, 14:40, 17:20 и 20:40. Акция продолжит программу фестиваля «ЧелТранспортФест», который пройдет 13 сентября на улице Карла Маркса с выставкой раритетного и современного транспорта, интерактивами, концертами и катанием на багги.

Как ранее сообщало агентство, основные празднования 289-летия Челябинска впервые за несколько лет пройдут в точную дату основания города — 13 сентября. Помимо фестиваля транспорта, программа дня включает гастрофестиваль «Блюда от верблюда» на набережной Миасса и праздничный концерт с участием Дмитрия Певцова, Валерии и группы «Братья Грим». Подробная афиша мероприятий и прогноз погоды на праздничные дни — в специальном сюжете URA.RU.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

