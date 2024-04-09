Суд отменил приговор свердловскому экс-полицейскому, который угнал иномарку

Свердловский областной суд отменил приговор бывшему сотруднику уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №15 Матвею Ткачуку, угнавшему Toyota Camry, которую он должен был найти. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.
Дело вернули на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд. Об этом попросили и гособвинители, и сторона защиты, уточнили в облсуде.
Ткачук был задержан в марте 2021 года. Годом ранее он получил заявление об угоне иномарки. Полицейский смог найти машину за пару недель, но вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, подделал свидетельство о регистрации, заменил государственные номера и стал ездить на ней.
В 2023 году ему вменили три статьи: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. Однако по последней он был оправдан, по остальным — получил ограничение свободы на полгода и штраф в размере 80 тысяч рублей.
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