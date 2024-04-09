Суд отменил приговор свердловскому экс-полицейскому, который угнал иномарку

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Дело бывшего сотрудника УгРО рассмотрит Ленинский райсуд Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд отменил приговор бывшему сотруднику уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №15 Матвею Ткачуку, угнавшему Toyota Camry, которую он должен был найти. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.

Дело вернули на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд. Об этом попросили и гособвинители, и сторона защиты, уточнили в облсуде.

Ткачук был задержан в марте 2021 года. Годом ранее он получил заявление об угоне иномарки. Полицейский смог найти машину за пару недель, но вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, подделал свидетельство о регистрации, заменил государственные номера и стал ездить на ней.

В 2023 году ему вменили три статьи: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. Однако по последней он был оправдан, по остальным — получил ограничение свободы на полгода и штраф в размере 80 тысяч рублей.

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Свердловский областной суд отменил приговор бывшему сотруднику уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №15 Матвею Ткачуку, угнавшему Toyota Camry, которую он должен был найти. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции. Дело вернули на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд. Об этом попросили и гособвинители, и сторона защиты, уточнили в облсуде. Ткачук был задержан в марте 2021 года. Годом ранее он получил заявление об угоне иномарки. Полицейский смог найти машину за пару недель, но вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, подделал свидетельство о регистрации, заменил государственные номера и стал ездить на ней. В 2023 году ему вменили три статьи: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. Однако по последней он был оправдан, по остальным — получил ограничение свободы на полгода и штраф в размере 80 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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