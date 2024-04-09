Замгенсека НАТО: Россия может использовать переговоры для перевооружения

10 апреля 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

В НАТО сделали заявление насчет переговоров РФ и Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может использовать переговоры по ситуации на Украине для перевооружения своих вооруженных сил. Такие опасения высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения», — подчеркнул Джоанэ в интервью британской радиостанции LBC. По словам замгенсека, странам НАТО следует проявлять осторожность в отношении позиции Москвы и учитывать возможность тактического маневра со стороны России. По его мнению, Москва может использовать его для укрепления своих военных возможностей. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности к конструктивным переговорам с Украиной. В марте украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что диалог с Москвой может начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. В МИД РФ резко ответили на это заявление Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может использовать переговоры по ситуации на Украине для перевооружения своих вооруженных сил. Такие опасения высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения», — подчеркнул Джоанэ в интервью британской радиостанции LBC. По словам замгенсека, странам НАТО следует проявлять осторожность в отношении позиции Москвы и учитывать возможность тактического маневра со стороны России. По его мнению, Москва может использовать его для укрепления своих военных возможностей. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности к конструктивным переговорам с Украиной. В марте украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что диалог с Москвой может начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. В МИД РФ резко ответили на это заявление Зеленского.