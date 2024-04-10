Бастрыкин поручил проверить челябинское предприятие на наличие мигрантов

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству челябинского следкома проверить одно из предприятий Верхнеуральского района области на наличие незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах. А по завершении проверки — о ее результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Там отметили, что о наличии на производстве мигрантов Бастрыкину написали в его интернет-приемной. Авторы предполагают, что рабочие находятся на территории РФ незаконно и вообще не имеют необходимой квалификации для работы. Данная ситуация уже получила распространение в социальных сетях.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству челябинского следкома проверить одно из предприятий Верхнеуральского района области на наличие незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах. А по завершении проверки — о ее результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что о наличии на производстве мигрантов Бастрыкину написали в его интернет-приемной. Авторы предполагают, что рабочие находятся на территории РФ незаконно и вообще не имеют необходимой квалификации для работы. Данная ситуация уже получила распространение в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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