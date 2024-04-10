Бастрыкин поручил проверить челябинское предприятие на наличие мигрантов

10 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству челябинского следкома проверить одно из предприятий Верхнеуральского района области на наличие незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах. А по завершении проверки — о ее результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что о наличии на производстве мигрантов Бастрыкину написали в его интернет-приемной. Авторы предполагают, что рабочие находятся на территории РФ незаконно и вообще не имеют необходимой квалификации для работы. Данная ситуация уже получила распространение в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству челябинского следкома проверить одно из предприятий Верхнеуральского района области на наличие незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах. А по завершении проверки — о ее результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что о наличии на производстве мигрантов Бастрыкину написали в его интернет-приемной. Авторы предполагают, что рабочие находятся на территории РФ незаконно и вообще не имеют необходимой квалификации для работы. Данная ситуация уже получила распространение в социальных сетях.