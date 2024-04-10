Бастрыкин поручил проверить челябинское предприятие на наличие мигрантов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству челябинского следкома проверить одно из предприятий Верхнеуральского района области на наличие незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах. А по завершении проверки — о ее результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Там отметили, что о наличии на производстве мигрантов Бастрыкину написали в его интернет-приемной. Авторы предполагают, что рабочие находятся на территории РФ незаконно и вообще не имеют необходимой квалификации для работы. Данная ситуация уже получила распространение в социальных сетях.
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